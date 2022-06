Éliminatoires CAN 2023 : Le Mali s’offre le Congo - abamako.com

Éliminatoires CAN 2023 : Le Mali s'offre le Congo Publié le mardi 7 juin 2022 | Le témoin

Pour la première sortie du nouveau sélectionneur Eric Sékou Chelle, le Mali n’a fait que d’une bouchée le Congo (4-0), samedi dernier, au stade du 26 Mars, à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN, Côte d’Ivoire 2023. Grâce à ce succès, les Aigles retrouvent la confiance du public après l’élimination aux barrages de la Coupe du monde 2022 contre la Tunisie. Les supporters étaient très nombreux pour soutenir les Aigles et assister au premier match du nouveau sélectionneur. Certains se sont même présentés avec des billets parallèles et ont été bloqués aux portes. Des premières secondes de la partie et jusqu’à la fin, les supporters ont chanté et dansé dans les gradins. Il fallait moins d’une minute au milieu de terrain des Aigles, Mohamed Camara, pour ouvrir le score d’une frappe lourde dans l’axe suite à un centre du capitaine Hamari Traoré. Excellent, Yves Bissouma Bissouma réalisait dix minutes plus tard un festival dans la surface pour offrir un caviar à El Bilal Touré, qui ne gâchait pas l’offrande (2-0, 11è min). Les Congolais étaient complètement submergés et l’attaquant de Reims s’offrait ensuite un doublé en fusillant le gardien congolais Mafoumbi avancé, d’un tir sous la barre, suite à une perte de balle congolaise (3-0, 39è min). Juste avant la pause, Yves Bissouma, encore lui, centrait pour la tête plongeante de Kalifa Coulibaly (4-0, 44è min). Quel carton en 45 minutes !



Le second acte se révélait ensuite très ouvert mais aucun but n’était marqué d’un côté comme de l’autre. Les Aigles tenteront d’enchaîner jeudi face au Soudan du Sud pour la deuxième journée. De son côté, le Congo recevra, mercredi la Gambie, qui a commencé par un court succès (1-0) face aux Sud-Soudanais, le même samedi, au stade Lat Dior de Thiès au Sénégal. Dès l’entame de la partie, les Gambiens ont mis la pression sur leurs adversaires en se ruant en attaque et en se procurant la première occasion de but à la 3è minute avec Assan Ceesay qui rate sa reprise en pleine surface de réparation.



A plusieurs reprises, le même attaquant a été mis sur orbite par Musa Barrow ou Ablie Jallow sans réussir à trouver la faille. Ce qui enhardit l’équipe visiteuse qui, après un rush de Yuel Kuach, crée la panique dans le camp des Scorpions à la 30è minute.



Deux minutes plus tard, les Sud-Soudanais, à la suite d’un corner, créent un cafouillage monstre dans la surface gambienne. Et c’est le moment où le public du Stade Lat Dior de Thiès pensait que la fin de la première période sera sifflée sur un score de parité que Musa Barrow lance Ablie Jallow vers le but. Le gardien sud-soudanais Juma Jenard Awad, qui est sorti à la rencontre de l’attaquant gambien, est très court sur l’action puisque Jallow arrive d’une pichenette à ouvrir le score. Ce but s’est avéré très important puisque malgré les nombreuses occasions en deuxième période, le score n’évoluera plus.