Douanes : Les Enquêtes douanières immobilisent 14 camions suspectés de fraude - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Douanes : Les Enquêtes douanières immobilisent 14 camions suspectés de fraude Publié le mardi 7 juin 2022 | Le témoin

© Autre presse par DR

Cérémonie de réception de produits pétroliers à la frontière Mali-Guinée

Kourémalé, le 12 mai 2022. Le président de la Chambre du Commerce et de l`Industrie du Mali (CCIM) M. Youssouf Bathily et le Directeur Général des Douanes M. Amadou Konaté ont réceptionné 48 camions citernes remplis de gazole en provenance du port de Conakry. Ce produit, réceptionné à la douane de Kourémalé, est destiné à l`Energie du Mali (EDM). Tweet

La vigilance des agents des douanes chargés du renseignement et des enquêtes a une fois encore porté fruits : 14 camions suspectés de fraude sont conduits dans la cour de Faladié, dans la nuit du samedi au dimanche derniers.



De source proche de la Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières, une vaste opération de recherche de plus d’une dizaine de camions contenant des produits alimentaires notamment de l’huile végétale avait été engagée dans la région de Sikasso. « Depuis quelques jours, les services des douanes ont planifié cette opération dans la plus grande discrétion. Des informations circulant sur les réseaux sociaux ont failli perturber le plan de l’opération mais, du fait de la vigilance des agents, tous les camions recherchés sont interceptés sur la route de Zégoua», a expliqué un agent de douane sous couvert de l’anonymat. En effet, cette information avait fait le tour des réseaux sociaux en même temps que les cargaisons suspectes, dans le viseur des gabelous enquêteurs, s’acheminaient vers la frontière. Au nombre de 14 au total, les véhicules sont effectivement arrivés à Bamako sous bonne escorte de la mission dépêchée sur le versant ivoirien. Lesdits camions stationnent depuis dans l’aire douanière de Faladiè pour clarification des suspicions de fraude d’huile végétale qui pèsent sur leurs propriétaires. Cette opération complexe menée par les Douanes maliennes est la preuve parmi tant d’autres de la détermination des autorités de Transition à assainir l’environnement économique national malgré les difficultés liées à l’embargo et la crise pétrolière internationale consécutive à la guerre russo-ukrainienne. Et le DG des Douanes, Amadou Konaté, de source bien introduite, a personnellement suivi de très près, le déroulé des opérations d’interception et de conduite à Bamako des 14 cargaisons suspects. À noter qu’au-delà des 13 camions ayant fait l’objet de commentaires sur les réseaux sociaux, précise-t-on, l’opération de ciblage concerne une vingtaine de véhicules dont 14 sont déjà interceptés, 3 à la frontière et le reste attendu dès le franchissement de la frontière.



I. K