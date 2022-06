Œuvres sociales : inauguration du 200e forage et remise de matériels roulant par le Président GOÏTA - abamako.com

Œuvres sociales : inauguration du 200e forage et remise de matériels roulant par le Président GOÏTA Publié le mardi 7 juin 2022 | Présidence

L’école de la République à Bagadadji, a reçu, ce mardi 7 juin 2022, la visite du Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, dans le cadre de l’inauguration du 200e forage des œuvres sociales et de la remise solennelle de matériels roulants. Des œuvres de bienfaisance issues du fonds de souveraineté du Chef de l’État.











Quatre mini-bus et un Pick-up ont été remis solennellement par le Président GOÏTA à la Fédération Malienne des Personnes Handicapées et à l’Office Nationale des Pupilles de la République.





Le Centre de santé de référence de la Commune IV, le Centre hospitalier universitaire de Kati, l’Institut national de santé publique ont reçu, pour leur part, des groupes électrogènes.



Lors de cette cérémonie, qui coïncide avec l’An 1 de son investiture en tant que Président de la Transition, le Chef de l’État a félicité « l’équipe des œuvres sociales pour la réalisation de 200 forages au profit de nos populations ». Il a salué l’engagement de sa Conseillère spéciale, Colonel Badiallo TOURE, et son équipe, pour avoir été « au plus près de nos populations, souvent en bravant l’insécurité ». Le Président GOÏTA estime que « la vocation première d’une autorité est d’assurer le bien-être de la population ».

C’est lors des patrouilles sur le théâtre des opérations que le Chef de l’État a été inspiré par cette initiative d’aide aux populations. Toutes ces actions dans le cadre des œuvres sociales complètent celles du gouvernement et vont continuer jusqu’à la fin de la transition, a rassuré le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État.

Source : Présidence de la République du Mali