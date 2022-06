Politique

Ismaël Sacko , président du PSDA, à propos du sommet de la CEDEAO sur « Fond de crise de confiance » « Le peuple malien se sent floué et humilié. Il doit encore attendre et subir 1 mois supplémentaire de galère sans garantie »

Publié le mardi 7 juin 2022 | Nouvel Horizon