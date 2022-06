23ème édition de la quinzaine de l’environnement : La capitale du Banimonotié aux couleurs écologiques - abamako.com

23ème édition de la quinzaine de l'environnement : La capitale du Banimonotié aux couleurs écologiques Publié le mercredi 8 juin 2022 | Le Républicain

La 23ème édition de la quinzaine de l’environnement à ouvert ses portes, le dimanche 05 juin 2022 dans la capitale du Banimonotié, sous la présidence du premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga. C’était en présence du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Modibo Koné ; du gouverneur de Bougouni, General Keba Sangaré ; du Directeur de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable, Dr. Allasssane Ba ; du maire de la ville de Bougouni, et plusieurs acteurs et partenaires techniques de lutte contre la détérioration environnementale. Lors de cette Quinzaine, plusieurs activités de sensibilisation et d’information seront menées afin d’apporter un changement de comportement des citoyens en faveur de la protection de l’environnement.



Le représentant du maire de la ville de Bougouni, Cheick Oumar Diakité, a entamé ses propos en retraçant le sombre tableau de l’état de détérioration de la faune et de la flore de la région. Ensuite, il a fait savoir que face à ce désastre écologique, il est impératif d’arriver à une grande mobilisation en vue d’une meilleure protection, à tous les niveaux, de nos maigres ressources naturelles et pour l’amélioration de notre cadre de vie. Il a, enfin, rassuré le premier ministre, le ministre de l’Environnement et les partenaires techniques et financiers de sa pleine disponibilité et de celle des habitants de sa ville afin de renverser la tendance et redonner à la capitale du Banimonotié ses lustres d’antan.



Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Modibo Koné a retracé l’historique de la quinzaine de l’environnement qui a été portée sur les fonds baptismaux afin d’amener les populations à devenir des agents actifs du développement durable et équitable, de faire comprendre que les communautés sont incontournables dans les changements d’attitudes, de comportements et de pratiques en matière de préservation et de restauration de l’environnement et d’adaptation aux changements climatiques. « Depuis 2002, notre pays, le Mali, pour commémorer deux dates importantes (le 05 juin : Journée Mondiale de l’Environnement et le 17 Juin : Journée Internationale de Lutte Contre la Sècheresse et la Désertification), organise une quinzaine de l’Environnement au cours de laquelle sont menées des activités de sensibilisation et d’information afin d’apporter un changement de comportement des citoyens en faveur de la protection de l’environnement », a expliqué le ministre de l’Environnement. Il a invité les populations de la ville de Bougouni et tous les Maliens à faire de la lutte contre la désertification leur combat. « Le changement climatique menace la sécurité alimentaire, d’inlassables efforts doivent être déployés pour le freiner », affirme-t-il.



« Célébrée annuellement, la quinzaine de l’environnement est un moyen de susciter une plus grande prise de conscience envers l’environnement et de promouvoir l’action civique et politique », a expliqué le premier ministre, Dr. Choguel kokalla Maiga. Il a laissé entendre qu’il est persuadé que les activités de sensibilisation et d’information qui seront menées pendant cette campagne apporteront un véritable changement de comportement des citoyens en faveur de la protection de l’environnement. En plus, il a lancé un appel à tous afin qu’ils soient respectueux du bien commun que constituent les écosystèmes de notre pays.



Edmond Moukala, le chef de file des partenaires techniques et financiers, a souligné au ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable que l’appui des partenaires ne fera jamais défaut afin d’aider le Mali à lutter efficacement contre la désertification.



La visite des stands couronnera les évènements du lancement des activités de la 23ème édition de la quinzaine de l’environnement à Bougouni.



Moussa Samba Diallo