À compter du mercredi 08 juin 2022, le litre de supercarburant passe de 762 à 811 F CFA et celui du gasoil passe de 760 à 809 F CFA, a annoncé l’Office nationale des produits pétroliers (ONAP), à travers un communiqué publié ce mardi 07 juin.







C'est suite à plusieurs facteurs exogènes ayant eu pour conséquence la hausse des cours des produits pétroliers sur le plan international, le gouvernement du Mali a décidé de procéder à un réajustement tarifaire des prix à la pompe.



« Malgré cette hausse, le gouvernement continue de subventionner le supercarburant et le gasoil dont les prix de revient non subventionnés devraient être arrêtés respectivement à 1024 Fcfa et à 1039 Fcfa le litre à la pompe », rappelle le communiqué.



Le document précise que les pertes de recettes relatives aux hydrocarbures pour l’État au titre de l’année 2022 était de l’ordre d’environ 87 milliards de Fcfa. Et d’insister qu’avec cette tendance haussière actuelle, « elles sont projetées à environs 215 milliards de Fcfa au 31 décembre 2022 ».



Face à la persistance de cette situation, qui engendre une raréfaction et un renchérissement des produits pétroliers, relève le communiqué, le gouvernement appelle les consommateurs à « adopter des gestes et comportements permettant de faire des économies d’énergie pour aider à la maîtrise des besoins ».



Le gouvernement salue les partenaires pour leur engagement et rassure les consommateurs que tout sera mis en œuvre pour amortir l’impact de la flambée des cours mondiaux sur leur pouvoir d’achat.