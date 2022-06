Examens de fin d’année : Inquiétudes de fuite de sujets ! - abamako.com

Publié le mercredi 8 juin 2022

Lancement des épreuves du diplôme d`étude Fondamentale (DEF)

Tweet



Alors que les examens de fin d’année scolaire approchent à grands pas, certains candidats craignent déjà des perturbations souvent dues aux fuites de sujets. Ce, malgré la confiance en eux-mêmes.





Depuis quelques temps, le ministère de l’Éducation nationale a fixé les dates des examens des enseignements fondamental, normal, secondaire général, technique et professionnel au titre de l’année scolaire 2021-2022 sur tout l’entendu du territoire.



Les épreuves du diplôme d’études fondamentales (DEF) se dérouleront du 27 au 29 juin 2022 et les épreuves de l’éducation physique et sport (EPS) sont prévues pour le 6 juin. Le CAP, il se déroulera du 20 au 23 juin 2022 et le brevet de technicien (BT) du 4 au 7 juillet 2022 et le baccalauréat, il est prévu du 18 au 21 juillet 2022, avec les BAC technique et professionnel annoncé du 14 au 15 juillet 2022.



Les examens de l’Institut de formation des maîtres (IFM) sont prévus du 18 au 22 juillet 2022 et les BT santé et agro-pastoral respectivement du 25 au 29 juillet 2022 et du lundi 1er au vendredi 5 août 2022.



«Une année d’espoir », se rassure Oumou Sissoko, candidat au DEF : « Je suis à ma deuxième tentative cette année. Je suis sûre que nous aurons cet examen car nous avons fait moins de grève, nous avons pu terminer nos programmes jusqu’à ce que maintenant nous ne faisons que des révisions ».



Quant à Mariam Nantoumé, candidat au Bac en science exacte, « le ministère et les académies doivent faire en sorte qu’il n’y ait pas fuite de sujets». « Cette année, nous allons tenter tout pour décrocher le BAC. Mon état esprit est seulement apprendre mes leçons et faire beaucoup d’exercices. Les grèves n’ont pas été abondantes cette année. Tout les candidats peuvent faire quelques », rassure-t-elle.



Pour Mahamadou Moctar Ahamed, enseignant, les examens de cette année vont se dérouler dans les normes car toutes les dispositions sont en train d’être mises en place pour que les sujets ne fassent pas de fuites. « Aussi, nous avons pu écouler le programme de l’année, des dispositions sont prises contre les enseignants qui aident les élèves lors des examens », informe-t-il.



Dans ses conseils, Mme Aminata Touré, parent d’élèves, estime que la réussite d’un examen vient de la bonne préparation en apprenant les leçons, faire des exercices et éviter la fraude.



Hawa Traoré



Source: Le Soft