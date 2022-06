Mohamed Aly Bathily à la conférence de la CMAS : « La posture actuelle des autorités est plus qu’arrogante » - abamako.com

Mohamed Aly Bathily à la conférence de la CMAS : « La posture actuelle des autorités est plus qu'arrogante » Publié le mercredi 8 juin 2022

Alors qu’il répondait à l’invitation de la CMAS de l’imam Dicko pour faire le bilan des deux ans du M5-RFP, l’ancien ministre d’Ibrahim Boubacar Keita, Mohamed Aly Bathily, a saisi l’occasion pour glisser un tacle aux autorités de la transition. Pour lui, Assimi et Choguel ont été plus qu’arrogants dans leur gouvernance jusqu’ici.







Bathily a-t-il changé de fusil d’épaule au sujet de Choguel, son compagnon de lutte dans le M5-RFP ? En tout cas, sa sortie du dimanche dernier ressemble à un signe annonciateur d’une nouvelle position politique. Alors qu’il répondait à l’invitation de la CMAS de l’Imam Mahmoud Dicko pour faire le bilan des deux ans du M5-RFP, l’ancien ministre, Mohamed Aly Bathily, s’est directement attaqué à l’équipe de la transition.



Au cours de cette rencontre, le dirigeant de la CMAS de l’Imam Dicko a lancé un appel de rassemblement à l’endroit de tous les Maliens, particulièrement des autorités, des partis politiques, de la société civile et des personnes ressources à se joindre à eux dans le cadre de la mise en place d’un pôle de réflexion et de propositions. Cela, conformément au manifeste de l’Imam Mahmoud Dicko qui a appelé toutes les filles et tous les fils du pays à un nouveau pacte républicain pouvant servir de solution à la crise actuelle.



Dans son intervention, Mohamed Aly Bathily s’est prononcé sur le fonctionnement actuel de la justice qu’il qualifie de justice sélective. Selon lui, nous sommes loin d’être dans un État de droit au Mali. « Tout ce qui nous arrive de mal est dû au fait qu’il n’y a pas de respect de la loi. Il n’y a pas de justice ; il n’y a pas de justice ; il n’y a pas de justice », a-t-il déclaré. Selon Bathily, le Mali a toujours souffert du non-respect de la loi, ce, de feu Modibo Keïta jusqu’à la gouvernance actuelle du pays. « Le constat est le même. La justice appartient à ceux qui sont au pouvoir ou leurs partisans et cela est très grave », a-t-il ajouté.



Aussi, Mohamed Aly Bathily s’est également prononcé sur la gestion de la gouvernance du Col. Assimi Goïta. Ainsi, il s’est appuyé sur les récentes déclarations de l’imam Mahmoud Dicko contre les autorités de la transition. L’on se rappelle que lors du forum de Bamako, l’imam Dicko a traité le gouvernement d’arrogant et la communauté internationale d’orgueilleuse. Pour Mohamed Aly Bathily, les mots de l’imam Dicko ne sont pas assez durs pour qualifier la gouvernance actuelle du Mali.



« S’il y avait un mot plus dur que l’arrogance, j’allais l’utiliser. La posture actuelle des autorités est plus qu’arrogante. Ceux qui étaient hier dans la rue pour promettre un nouveau Mali n’ont de discours aujourd’hui que la rectification de la transition alors qu’ils oublient que cette même transition a fini par les rectifier eux-mêmes. Ces gens ne peuvent plus être reconnus dans l’idéal du M5-RFP », a-t-il lancé.



Enfin, Mohamed Aly Bathily a invité le Colonel Assimi Goïta a regardé un peu en arrière. Car selon lui, le Mali s’enlise de jour en jour et que les difficultés d’aujourd’hui sur le plan social dépassent celles du temps d’IBK. Toutefois, il a demandé au président de la transition de ne pas compromettre son avenir politique en suivant son Premier ministre, CHoguel Kokalla Maïga.



Amadou Kodio



Source : Ziré