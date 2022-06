Œuvres sociales du président de la Transition : 200 forages en 1 an ! - abamako.com

Œuvres sociales du président de la Transition : 200 forages en 1 an ! Publié le mercredi 8 juin 2022 | Zire infos

Investi président de la transition le 07 juin 2021, le Colonel Assimi Goïta, a vite renoncé aux deux tiers de son fonds de souveraineté s’élevant à 150 millions de FCFA par mois pour l’investir dans des œuvres sociales afin d’atténuer les conditions de vie pénibles de certaines populations. Joignant l’acte à la parole, il chargea le Colonel Assan Badiallo Touré, de mener à bien le projet. Conseillère spéciale du président, l’émissaire de par son assiduité a pu totaliser le lundi 06 juin 2022, 199 forages repartis de par le vaste pays. A ceux-ci est donc venu s’ajouter le 200ème forage inauguré hier mardi 07 juin 2022 à l’École de la République à Bagadadji.



Quelques jours avant, jeudi 02 juin 2022, toujours dans le cadre de la solidarité et du développement social, le Colonel Assan Badiallo Touré, avait procédé au groupe scolaire de Boulkassoumbougou à la remise de 36 forages aux écoles du District de Bamako Rives Gauche et Droite.



En inaugurant ces forages au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, le colonel Assan Badiallo Touré a affirmé la ferme volonté du chef de l’Etat d’atténuer les souffrances des Maliens, surtout les plus vulnérables. C’était en présence de la ministre de l’Education nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, qui, lors de son intervention, s’est réjouie de cet acte citoyen. Elle affirma n’être point surprise du fait que le colonel Assimi Goïta soit fidèle à son programme d’œuvres sociales. Elle dira ensuite que le développement du secteur de l’éducation demeure l’une des priorités du chef de l’Etat, d’où ce geste qui est venu s’ajouter au lancement du projet de réhabilitation de 2000 salles de classe dans toutes les académies d’enseignement du Mali.



Aussi a-t-elle rappelé la nécessité d’entretenir constamment cet équipement. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Réformes politiques et institutionnelles, Mme Fatoumata Seckou Dicko, des directeurs nationaux de l’Education et du gouverneur du District de Bamako.



Peu de temps après, le 06 juin 2022, le colonel Assan Badiallo Touré et son équipe ont totalisé 199 forages. Ce sont les écoles de Kati Faraday ; Kati N’Toubana ; Kati Sananfara,1er cycle ; le complexe scolaire Baba SY de Baguinéda et l’école des sourds-muets Jigiya kalanso de Sogoninko qui ont été équipées de forages.



A cela est venu s’ajouter le 200ème forage inauguré hier mardi 07 juin courant, à l’école de la République par le chef de l’État lui-même. « L’eau, source de vie » a été saluée par les bénéficiaires qui ont vivement remercié le donateur qu’est le chef de l’État.



Moussa Camara



Source : Ziré