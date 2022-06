Dakar: Ousmane Sonko manifeste conte le musèlement imposé du pouvoir - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Dakar: Ousmane Sonko manifeste conte le musèlement imposé du pouvoir Publié le mercredi 8 juin 2022 | La seconde

Tweet





Ce mercredi, l'opposition sénégalaise avec le panafricain Ousmane Sonko est en train de manifester.



En ligne de mire, l'opposition marche conte la vie chère, le troisième mandat probable du président Macky et la présence française dans le pays.



Mais pour contrer cette marche des sénégalais, le pouvoir a déployé un impressionnant dispositif de sécurité avec comme consigne : tolérance zéro aux marcheurs et organisateurs d'une série de meetings appelés des fauteurs de troubles à l'ordre public.



Selon nos informations, la coalition de l'opposition "Yemwi Askan Wi" proteste également contre le rejet de la liste des candidats aux prochaines législatives par la Cour constitutionnelle. Une liste sur laquelle figure aussi le nom de l'emblématique opposant Ousmane Sonko.



Ce dernier avait qualifié la décision de la Cour constitutionnelle de '' forfaiture " et d'ajouter : '' Il y a des choses qu'on ne peut pladmettre". Notamment une injustice que l'opposition n'arrive pas à gober dans une situation de vie chère.



Affaire à suivre...



La seconde