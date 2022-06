Mali: deux soldats tués dans une attaque près de Tombouctou - abamako.com

Mali: deux soldats tués dans une attaque près de Tombouctou
Publié le mercredi 8 juin 2022

Deux soldats maliens ont été tués mercredi matin dans une attaque contre un checkpoint par des hommes armés non identifiés près de Tombouctou (nord), ont indiqué le gouvernorat et l'armée.



"Nous avons perdu deux soldats ce matin sur la route de Taoudeni, il y a cinq blessés qui sont au niveau de l’hôpital régional de Tombouctou" mais leur vie n'est pas en danger, a déclaré à un correspondant de l'AFP le gouverneur de Tombouctou, Bakoun Kanté.



Les services de communication de l'armée ont confirmé ces informations, sans attribuer précisément la paternité de l'attaque.



Des groupes jihadistes qui cherchent à imposer leur loi et s'en prennent aux représentations de l'Etat et à la présence étrangère opèrent dans la région de Tombouctou.