Communiqué du conseil des ministres du mercredi 08 juin 2022
Publié le mercredi 8 juin 2022

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 08 juin 2022, dans sa

salle de délibérations au Palais de Koulouba sous la présidence du Colonel Assimi GOITA,

Président de la Transition, Chef de l’État.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté un projet de texte ;

- procédé à des nominations ;

- et entendu des communications.



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du

Tourisme, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret instituant les

Journées nationales du patrimoine culturel.

Dans le cadre du processus de refondation de l’Etat en cours et conformément aux

recommandations des Assises Nationales de la Refondation, le présent projet de décret

institue les journées nationales du Patrimoine culturel.

Ces Journées ont pour but d'informer, de sensibiliser les populations et de faire le plaidoyer

auprès des autorités politiques, administratives et coutumières sur les grandes préoccupations

en matière de protection et de promotion du patrimoine culturel national.

Les journées nationales du Patrimoine culturel constituent des espaces privilégiés pour la

transmission des éléments du Patrimoine culturel National et contribuent à la promotion du

dialogue des cultures, de la paix, de la cohésion sociale et des activités touristiques.

Elles se tiennent au mois de mai de chaque année.



AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES :



Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS :

- Haut Fonctionnaire de Défense :

Colonel Aminata DIABATE.

- Directeur Général Adjoint de la Gendarmerie Nationale :

Colonel HATTAYE AG Najim.

- Directeur Adjoint de la Justice Militaire :

Lieutenant-colonel Fily FOFANA.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA

DECENTRALISATION

- Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile auprès du Gouverneur de la Région de

Kita :

Colonel Sapeur- Pompier Thiam SAMAKE.

- Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile auprès du Gouverneur de la Région de

Nara :

Lieutenant-colonel Souleymane COULIBALY.

- Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile auprès du Gouverneur de la Région de

Nioro du Sahel :

Colonel Mahamoud SANOGO.

- Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile auprès du Gouverneur de la Région de

Dioïla :



Colonel Almamoud Bouni TOURE.

- Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile auprès du Gouverneur de la

Région de Sikasso :

Contrôleur Général de Police Tantio DIARRA.

- Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile auprès du Gouverneur de la

Région de Bougouni :

Lieutenant-colonel Sapeur-Pompier Bassirou DIARRA.

- Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile auprès du Gouverneur de la

Région de Koutiala :

Colonel-major Lanzéni KONATE.

- Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile auprès du Gouverneur de la

Région de San :

Contrôleur Général de Police Sékou Nama COULIBALY.

- Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile auprès du Gouverneur de la

Région de Bandiagara :

Lieutenant-colonel Yaya DIARRA.

- Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile auprès du Gouverneur de la

Région de Douentza :

Colonel Sidiki DENON.

- Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile auprès du Gouverneur de la

Région de Gao :

Colonel Mamadou Lamine KONARE.

- Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile auprès du Gouverneur de la

Région de Taoudéni :

Colonel Tidiani DIARRA.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

- Conseiller Technique :

Monsieur Mahamadou Soumana CISSE, Professeur principal de l’Enseignement

Secondaire

- Chargé de Mission :

Monsieur Seydou Nourou MAIGA, Professeur principal de l’Enseignement

fondamental.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE



Directeur Général de l’Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de la

Communication:

Monsieur Aboubacar Abdouwahidou MAIGA, Professeur de l’Enseignement

supérieur;

- Directeur Général de l’Institut de Pédagogie Universitaire :

Monsieur Alou AG AGOUZOUM, Professeur de l’Enseignement supérieur.

- Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs Abderhamane Baba TOURE :

Monsieur Kélétigui DAOU, Professeur de l’Enseignement supérieur.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS



1. Sur le rapport du ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec

les Institutions, le Conseil des ministres a pris note de la remise du document de

Programme national d’Education aux valeurs par le Comité d’Experts.

Sur le rapport du ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les

Institutions, le Conseil des ministres a été informé l’élaboration et la remise au Comité de

pilotage interministériel d’un avant-projet de Programme National d’Education aux Valeurs

(PNEV) par le Comité d’experts ad hoc.

Initié suivant les instructions du Président de la Transition, Chef de l’Etat, ce projet de

document restitue les travaux d’experts portant un système de valeurs endogènes et

universelles à promouvoir pour la construction d’un citoyen de type nouveau dans le cadre de

la vision de la refondation de l’Etat et de la Nation.

Dans l’optique de son adoption prochaine par le gouvernement, une session d’appropriation

du document est prévue entre les principaux départements ministériels.

2. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération

internationale, le Conseil des Ministres a pris note d’une Communication relative

à la publication, à la date du 1er juin 2022, du rapport trimestriel du Secrétaire

général des Nations unies sur la situation au Mali.

Ce rapport intervient à la veille du renouvellement du mandat de la MINUSMA.

Le Conseil des Ministres a demandé au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération

internationale de faire part aux Nations unies, dans le cadre de sa participation au débat public

du Conseil de sécurité consacré audit rapport, de la position du Gouvernement du Mali tout en

soulignant ses préoccupations pour une meilleure prise en compte des efforts en cours, des

résultats obtenus pour la réussite de la Transition et pour l’amélioration de la situation

sécuritaire dans le pays.



Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres

de l’évolution de la maladie à Coronavirus marquée par une diminution du nombre de

cas testés positifs par rapport à la semaine précédente.

Le Président de la Transition, Chef de l’État a cependant rappelé la population au respect

strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.



Bamako, le 08 juin 2022

Le Secrétaire général du Gouvernement,



Mahamadou DAGNO

Officier de l’Ordre national