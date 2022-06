Situation sociopolitique du Mali : 42 incidents majeurs enregistrés par News-Mali courant mai 2022 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Situation sociopolitique du Mali : 42 incidents majeurs enregistrés par News-Mali courant mai 2022 Publié le jeudi 9 juin 2022 | Le Pays

Tweet



Le Système d’alerte précoce de Wanep-Mali (News-Mali) a rendu public son bulletin mensuel de mai 2022. Tout en totalisant 42 incidents majeurs sur le plan sécuritaire, News-Mali a également donné des statistiques sur la situation sociopolitique du pays, ainsi que la situation sanitaire. Plusieurs recommandations ont été également formulées afin de susciter des réponses adéquates et rapides.



Chaque mois, le Système d’alerte précoce de Wanep-Mali (News-Mali) fait la synthèse des faits marquant la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali. Pour le mois de mai dernier, Wanep-Mali (News-Mali) a fait état de plusieurs incidents dans les différents domaines de la vie de la nation malienne. Sur le plan sécuritaire, ce bulletin mensuel a enregistré 42 incidents majeurs uniquement au cours de mai 2022, qui ont fait au total 35 morts et 69 blessés. Des incidents causés en grande partie par des attaques armées contre les Forces armées maliennes et les forces armées étrangères évoluant sur le territoire malien dans le cadre du maintien de la paix. Le bulletin a mis l’accent sur une nouvelle forme d’attaques actuellement dirigées contre des postes de contrôle dans la partie sud du pays. « Aussi, pendant ce mois de mai 2022, plus d’une dizaine d’attaques terroristes ont émaillé les régions de Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou et Sikasso », a-t-il noté.



Si le constat du moment a fait état d’une baisse de la pandémie du coronavirus avec un cumul du nombre de cas positifs confirmés de 30 495 ; 29.641 cas guéris, 728 décès et 45 personnes sous traitement depuis l’apparition de la Covid-19 au Mali, Wanep-Mali (News-Mali) n’a pas manqué de signaler par ailleurs que le mois de mai a été marqué par une flambée d’évènements sociopolitiques. Il s’agit entre autres de la tentative de coup d’Etat dans la nuit du 11 au 12 mai 2022 ; l’annonce du retrait du Mali du G5 Sahel le 15 mai ; le meeting de soutien aux FAMa le 13 mai 2022 ; la flambée des prix du ciment et de l’essence le 9 mai 2022 ; la rencontre de 50 acteurs de la société civile de Niono et Macina pour échanger sur la consolidation de la paix et la réconciliation le 17 mai 2022 ; la grève des travailleurs de quatre stations d’essence (Oryx, Shell, Total et Ola Énergie) du mercredi 11 au samedi 14 mai 2022, etc. compte tenu de cette situation très critique dans tous les domaines, Wanep-Mali a déclaré que le rétablissement et la consolidation de la paix demeurent l’objectif principal de la mission des plus hautes autorités. Chose qui s’accompagne avec l’engagement et le concours de tous les acteurs, civils comme militaires. C’est pourquoi, il a fait des recommandations précises à l’égard de tous les acteurs de la vie de la nation du malienne.



A la société civile, il a recommandé de soutenir les efforts des nouvelles autorités pour le retour à l’ordre constitutionnel ; de mener des actions de sensibilisation en faveur de la paix et la prévention de l’extrémisme violent surtout au niveau local ; d’offrir des espaces d’échanges communautaires et intercommunautaires et multi-acteurs pour la cohésion sociale et pour plus de collaboration entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations ; d’accompagner les autorités dans les efforts de prévention et de lutte contre la Covid-19 ; de s’investir davantage dans la sensibilisation pour le respect du code de la route ; de communiquer davantage sur les succès story des initiatives locales de paix comme : « Ménaka sans armes » ; de faire un plaidoyer auprès des autorités pour la tenue des élections libres, crédibles et transparentes dans un délai réaliste et consensuel et de sensibiliser la population pour des élections inclusives et apaisées.



A la communauté internationale, il a demandé de continuer à soutenir le gouvernement malien dans le déploiement de l’armée et les services techniques de l’État afin de rétablir l’autorité de l’État sur toute l’étendue du territoire ; de soutenir le gouvernement malien à travers la formation du personnel socio-sanitaire et la construction d’infrastructures appropriées à la riposte contre la Covid-19 ; de renforcer les initiatives de sécurisation transfrontalière notamment dans les zones du centre et du nord ; d’appuyer les initiatives locales de paix comme « Ménaka sans armes » ; d’accompagner le gouvernement malien pour l’organisation d’élections libres, crédibles et transparentes ; de soutenir les efforts du gouvernement malien pour la sécurisation des officiers d’états civils et préfectures dans les zones de grande insécurité.



Mais, plus spécifiquement, le Système d’alerte précoce de Wanep-Mali (News-Mali) a exhorté le gouvernement du Mali à travailler à rendre effectif le processus de DDR en cours et intensifier les initiatives de lutte contre la prolifération et la détention d’armes de guerres par des civils ; de repenser la structure de sécurisation des positions statiques des forces de défense et de sécurité ; de poursuivre l’opérationnalisation de certains postes avancés dits fragiles et abandonnés ; d’intensifier les campagnes de sensibilisation contre la Covid-19 pour le strict respect de toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement ; de doter les structures sanitaires de prise en charge du Covid-19 en moyens financiers et personnels adéquats et dans des locaux adaptés ; de soutenir les secteurs du transport, de la boulangerie, des hôtels… contre les impacts négatifs du Covid-19 pour maintenir les emplois ; -d’accélérer le processus d’opérationnalisation de la police de proximité et des Comités consultatifs de sécurité (C.C.S) aux niveaux régional et communal ; d’intensifier les campagnes de sensibilisation sur le respect du code de la route ; de soutenir et appuyer les initiatives locales de paix à l’image de l’opération « Ménaka sans armes » ; de travailler à l’organisation d’élections libres, crédibles et transparentes et de rendre plus inclusif le processus électoral qui sera entamé vers la fin de la transition, en vue de mitiger les crises post électorales. Pour les auteurs de de cette bulletin, ces recommandations visent à susciter des réponses rapides aux défis identifiés, afin de faciliter la normalisation de la situation sociopolitique au Mali.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS