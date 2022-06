Prorogation du délai de la transition : L’appel du CNT aux « amis » du Mali - abamako.com

Prorogation du délai de la transition : L'appel du CNT aux « amis » du Mali
Publié le jeudi 9 juin 2022 | Le Pays

Dans un communiqué, le Conseil National de la Transition (CNT) a invité l’ensemble des pays et institutions amis du Mali à accompagner le pays pour un retour à l’ordre constitutionnel. « Le Conseil National de Transition invite en outre tous les pays et institutions amis à accompagner le Mali pour l’aboutissement heureux du processus de transition afin de permettre le retour à l’ordre constitutionnel », a indiqué l’organe législatif de la transition, tout en réitérant son soutien et encouragement au président, le colonel Assimi Goïta. « Le Conseil National de la Transition encourage et soutien son Excellence, le colonel Assimi Goïta, Président de la transition, chef de l’État, dans ses efforts inlassables de refondation et de sauvegarde de l’intégrité et de la souveraineté de notre pays ». Il dit prendre acte du décret pris le 6 juin, fixant la durée de la transition à 24 mois, pour compter du 26 mars 2022.



