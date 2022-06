Montée spectaculaire du prix du ciment : Les vraies raisons - abamako.com

Montée spectaculaire du prix du ciment : Les vraies raisons Publié le jeudi 9 juin 2022 | Le DEMOCRATE

Le ciment

C’est un secret polichinelle. Certains opérateurs économiques vendent le ciment à un prix d’or. C’est la vente au prix excessif qui est à la base de la cherté du ciment sur le marché malien contrairement à ce qu’on veut faire croire, à savoir le manque de ciment.



Ce n’est pas un manque du ciment qu’on a constaté sur le marché au contraire le marché est bel et bien ravitaillé. Mais la mauvaise foi ces commerçants qui veulent profiter de la sanction de la Cedeao pour se faire des milliards sur le dos des Maliens.



Selon nos investigations sur le terrain, il ressort que certains commerçants cachent le ciment dans leurs maisons et laisse les magasins vides pour montrer aux clients dans le besoin qu’il n’y a pas de ciment. Après, ils proposent aux mêmes clients un endroit où ils peuvent les en trouver. Mais qu’il vent la tonne à 150 000 FCFA. Si le client accepte, il l’amènerait dans une maison où est caché le ciment et tous ceux qui n’ont pas les 150 000 on les dira directement qu’il n’y a pas de ciment.



Et tenez-vous bien qu’ils demandent le client d’abord s’il a de l’argent car ils livrent la tonne à 150 000 FCFA et tous ceux qui ont fortement besoin du ciment pour que leur chantier puisse avancer sont obligés d’en acheter à ce prix élevé. Même à ce prix-là, souvent c’est très difficile d’avoir le ciment alors que le gouvernement et les commerçants du ciment ont signé un accord. Malheureusement les commerçants zappent cet accord qui fixe le prix de la tonne à 95.000 FCFA.



La direction générale du commerce a déployé des agents pour contrôler tous ceux qui ne respectent pas ce prix. Ces commerçants doivent s’attendre à des sanctions très sévères telle que la fermeture de leurs magasins et des amandes. Mais ce contrôle s’est terminé en queue de poisson. Car, certains agents contrôleurs sur le terrain sont aussi très corrompus. Ils prennent de l’argent avec ces commerçants et les laissent continuer de faire souffrir les maliens. Or la plupart des Maliens vient dans le secteur informel qui souffre énormément aujourd’hui à cause de la cherté du ciment. Autres raisons de la cherté du ciment, selon toujours nos investigations, il nous revient que le gouvernement a donné le monopole du ciment à deux commerçants seulement et ces commerçants aussi vendent le ciment à un prix très élevé.



Pour mettre fin à la cherté du ciment aujourd’hui le gouvernement doit donner le marché à tous les commerçants qui veulent vendre le ciment. C’est la seule solution pour mettre fin à la crise du ciment. Selon une source très bien informée, certains gros magasins ont été découverts à Kabala et à Niamana. Ces magasins sont à la base de la cherté du ciment et la rareté. Et ils sont impliqués dans un autre réseau mafieux dans le secteur du commerce. Nous préférons taire leurs noms pour l’instant. Affaire à suivre



Lassine Sanou