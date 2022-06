Commune rurale de TIELE : La population adhère à la vision du maire Oumar Traoré - abamako.com

Commune rurale de TIELE : La population adhère à la vision du maire Oumar Traoré Publié le jeudi 9 juin 2022 | Le DEMOCRATE

La commune rurale de Tiele est dirigée par un homme de vision, de la rigueur et d’honnêteté. Il s’agit d’Oumar Traoré maire de la commune rurale de Tiele.



Il faut noter que cette commune compte 13 villages et 60 Hameaux. Depuis l’arrivée de Oumar Traoré à la tête de cette commune en 2016, il a vite changé le visage de la commune à travers plusieurs réalisations des infrastructures et la construction de plusieurs écoles et de la rénovation de certaines salles de classe. Il faut reconnaitre que le maire Oumar Traoré a construit aussi un grand foyer qui fera un grand soulagement pour la jeunesse dans son village natal, Tienan.



Cette grande réalisation a été faite sur fonds propre qui s’élevée à plus de 3 000 000 de nos FCFA. L’inauguration de ladite réalisation est prévue bientôt ; elle sera accompagnée par un grand concert des artistes.



Selon la population de sa commune depuis l’arrivée d’Oumar Traore à la tête de la mairie de Tiele, les ressources de la mairie sont très bien gérées. Car, c’est un homme très digne qui ne touche pas à l’argent d’autrui. Il faut noter aussi que l’homme est très généreux, car il vient en aide aux personnes les plus démunies. Pour la population, la commune de Tiele a trouvé un homme de vision et un grand travailleur.



Lassine Sanou