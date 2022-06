Le pouvoir corrompt les meilleurs et attire les pires d’entre nous - abamako.com

Le pouvoir corrompt les meilleurs et attire les pires d'entre nous Publié le jeudi 9 juin 2022 | Le DEMOCRATE

Nous avons talonné un IBK de tous les maux en oubliant que des mini IBK qui rasaient les murs avec des scores électoraux de 0,001%, étaient déterminés, même au prix d’interdire des élections pour asseoir leur autorité, faute de peser dans la balance de la compétition.



6 mois d’embargo dans une stagnation sociale ahurissante, les griottes sortent de leur nid pour une apologie à la malienne d’un temps. Ils ont dit que les maliens sont résilients même face à la faim et la mort. Le problème est que chacun crée ses maliens au sein des masses sans prêter attention au quotidien des populations qui gémissent.



Il y a ce qu’on voudrait faire croire et il y a aussi les flatteries qui nous poussent à la surestimation de ce qu’on pense être. Et cela jusqu’à l’arrivée d’une tempête imprévue pour nous engloutir dans un retour à l’éternel recommencement. Ceux qui nous applaudissent aujourd’hui, sont Ceux-là même qui nous maudiront demain. Nous en avons suffisamment fait l’expérience. Moussa Traore aussi se croyait être un lion à une époque en disant que même si le veau ne connait pas le lion, la vache en a déjà fait l’expérience.



Touré Abdoul Karim