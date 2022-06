Refondation du Mali : Le ministre Ibrahim Ikassa Maiga prend la parole ! - abamako.com

Dans l’émission ‘’Mali Kura Taasira ’’ de l’ORTM, le ministre de la Refondation de l’Etat, Chargé des Relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maiga, était sur le plateau, le vendredi 03 juin dernier. Via ladite émission, il s’agissait d’éclairer la lanterne des Maliens sur les processus de la refondation en cours. Sur la question, le ministre Maiga s’exprime sans ambiguïté.



Le Mali de nos jours a besoin, selon le ministre, du changement de paradigme dans la gestion des affaires publiques. C’est ça qui est appelé la refondation. Le ministère de la Refondation est chargé d’œuvrer pour la réussite des réformes en cours. Pour Ibrahim Ikassa Maiga, le département a pour mission principale de partager la vision politique de la refondation avec les forces politiques et sociales, pour ensuite la faire accepter en allant vers le processus des réformes globales de l’Etat. Cela, dit-il, tant dans le domaine institutionnel, administratif et la citoyenneté que dans le domaine de la gouvernance des affaires publiques. En clair, la refondation touche tous les domaines, clarifie le ministre. A l’entendre, les valeurs que détient le Mali peuvent l’aider à se remettre debout dans cette ère de crise. « Nous en avons des valeurs à suffisance et les plus positives peuvent nous aider à sortir. Donc, renchérit le ministre, il va falloir les inventorier. On peut dire aujourd’hui que les paradigmes ont changé. C’est visible dans la gouvernance des affaires publiques, économiques et financières… »



Avec la rectification de la transition, les ressources venant des partenaires restent coupées depuis plus d’un an. « Mais nous tenons parce que nous avons amoindri la mauvaise gouvernance. Les défis sont divers, il va falloir déraciner la crise qui s’est installée de façon insidieuse. Cela commence par cette vision (refondation) qu’il faut partager », a-t-il indiqué .Mettant l’occasion à profit, le ministre s’est penché sur les Assises nationales de la refondation, rappelant que plus de 500 recommandations, touchant tous les domaines étatiques, avaient été exprimées par les Maliens. Sur le plateau de l’ORTM, l’invité est revenu sur la promotion de la bonne gouvernance que le pays a fortement besoin dans la fonction publique. Aussi, a-t-il rappelé, l’existence des anomalies dans la fonction publique depuis plusieurs années. Ce qui l’amène à confier que certains agents émargent dans la fonction publique et dans celle des Collectivités. Il y en a qui ont des doubles numéros d’immatriculations…, déplore M. Maiga. Les fonctionnaires se livrant à des attitudes pareilles doivent être identités. Le ministre trouve qu’ils empêchent les jeunes diplômés d’intégrer la fonction publique.



Et de poursuivre : « Les Maliens ont compris qu’il y a une vision, une boussole que les autorités tiennent ferme. C’est ce qui leur inspire confiance et leur permet d’avancer vers ce renouveau. Aujourd’hui, le reste de l’Afrique et du monde envie le Mali. C’est une histoire qui s’écrit aujourd’hui. Ça ne sera pas facile, mais il faut être résolu pour y arriver ». A ses dires, le travail fait au niveau du gouvernement a permis d’aboutir à cinq (5) actes stratégiques à savoir : la gouvernance et les reformes politiques ; le système de défense, de Sécurité, de paix et de cohésion sociale ; le développement durable(un renouveau économique à atteindre) ; le capital humain, l’Inclusion sociale, le genre ; les aspects sports, culturels…. Les actes prioritaires du gouvernement ont été faits sur la base des urgences, mais aussi de la nécessité de rendre irréversible la refondation, d’après l’invité.



Aminata Diabaté, stagiaire