News Politique Article Politique Mali-CEDEAO : Regain de tensions ? Publié le jeudi 9 juin 2022 | Le Pays

Visite du président de la CEDEAO au Mali

Bamako, le 17 octobre 2021. Dans le cadre du suivi de la transition en cours au Mali, le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo- Addo, président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Cedeao, a effectué un déplacement à Bamako pour une visite de travail. Tweet





Les autorités maliennes ont décidé, à travers un décret présidentiel en date du 6 juin 2022, la prorogation de la transition de 24 mois à compter du 26 mars dernier. En réplique, l’organisation régionale, la Cedeao qui a imposé des sanctions économiques et financières contre le Mali, dit « regretter » cette décision des autorités de transition. Faut-il craindre un regain de malaise entre les deux parties, à un moment où tous les peuples africains espèrent la levée des sanctions contre le Mali ?



Le Mali et la Cedeao n’ont toujours pas un compromis aboutissant à la levée des sanctions. Aucune décision n’a été prise lors du sommet du 4 juin dernier, pourtant considéré comme la rencontre de tous les espoirs.



Prorogation de deux ans



Au lendemain de ce sommet extraordinaire des chefs d’État de la Cedeao tenu à Accra, les autorités maliennes ont décidé, à travers un décret présidentiel en date du 6 juin 2022, la prorogation de la transition à 24 mois à compter du 26 mars dernier. « La durée de la transition est fixée à 24 mois, pour compter du 26 mars 2022 conformément à l’article 22 de la loi n⁰2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition », indique le décret présidentiel.



Pour le ministre porte-parole du gouvernement, l’adoption de ce texte prorogeant la durée de la transition « est une preuve de la volonté du dialogue de nos plus autorités avec la Cedeao ». Il a même indiqué qu’il n’y aurait pas de regain de tensions car, le médiateur de la Cedeao, le comité local de suivi et tous les chefs d’État de la Cedeao sont informés de cette décision des autorités maliennes bien avant le 5 juin.



La réplique de la Cedeao



Dans un communiqué en date du 7 juin 2022, la Cedeao, après avoir pris acte du décret des autorités maliennes prorogeant la durée de la transition à 24 mois, a dit regretter que cette décision « ait été prise à un moment où les négociations se déroulent encore, en vue de parvenir à un consensus ».



Mais, le communiqué indique clairement que les discussions continueront afin d’aboutir à un chronogramme acceptable. « Le médiateur de la Cedeao poursuivra les échanges avec les autorités du Mali, en vue de parvenir à un chronogramme mutuellement acceptable de transition, permettant d’assurer un soutien de la Cedeao », a précisé l’organisation régionale, dans son communiqué.



Même si le ministre Abdoulaye Maïga a donné toutes les assurances que le décret du 6 juin ne conduirait pas à un regain de malaise entre les deux parties, le communiqué de la Cedeao inquiète les plus avertis.



Tout cela se passe à un moment où les Maliens, comme les populations des pays voisins, réclament la levée sans délai des sanctions infligées au Mali.



Boureima Guindo



