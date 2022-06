«Bamako City Tour» : 2000 élèves à l’assaut des attractions touristiques de la capitale - abamako.com

Dans la matinée de lundi dernier (6 juin 2022), le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a accueilli successivement au Musée National et au Mémorial Modibo Kéita deux groupes d’élèves âgés de 9 à 15 ans venus visiter lesdites infrastructures. Le ministre Andogoly Guindo a ainsi officiellement lancé l’initiative baptisée «Bamako city tour» par «Mali Tourisme» (Agence de promotion touristique du Mali/ APTM).



Au Musée National et au Mémorial Modibo Kéita, le ministre Andogoly Guindo a échangé avec les enfants et l’équipe d’encadrement mobilisée pour la circonstance en présence de certains membres de son cabinet et du Directeur général de «Mali Tourisme» (APTM), M. Sidy Kéita. S’adressant à la presse, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a rappelé que cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du développement du tourisme domestique au Mali initié par son département.



Il s’agit, d’une part, d’améliorer la fréquentation des sites touristiques du Mali par les résidents nationaux. Et, d’autre part, de valoriser et de sauvegarder le patrimoine culturel du pays. C’est ainsi que, depuis l’année dernière, des campagnes d’expositions de photographies sur les sites touristiques du Mali sont organisées dans certains établissements scolaires. Elles sont suivies de visites organisées à l’intention des élèves de certains établissements scolaires sur les sites et monuments du district de Bamako.



Pour l’année 2022, ce sont au total 2 000 enfants âgés de 9 à 15 ans de la capitale et de certaines régions de l’intérieur qui vont participer à ces visites entièrement financées par le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme à travers «Mali Tourisme». Les principaux sites visités sont le Musée National, le monument de l’Indépendance, le Mémorial Modibo Kéita, le Monument Kouamé Nkrumah, la Tour de l’Afrique, le Parc des Sofas, le Musée des Armées, le Palais de Koulouba et les sites touristiques de Siby.



Dans les régions, avant les prochaines vacances solaires, il est également prévu des visites de proximité sur les sites et centres d’intérêt touristiques qui sont situés dans lesdites localités. Le ministre Guindo n’a pas manqué der remercier les responsables des différentes structures de son département et le Musée des Armées pour leur collaboration dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Il a aussi profité de l’occasion pour annoncer le lancement dans les jours à venir d’une autre activité dénommée «Voyages intégrateur» dont la première édition se déroulera pendant les vacances scolaires.



Les professionnels du secteur ont bien accueilli cette nouvelle initiative, «Bamako city tour», qui est de nature à booster le tourisme domestique dans les années à venir. «Nos enfants ont besoin de ces connaissances sur leur ville», a reconnu Mme Cissé Fatimata Kouyaté, présidente de l’Association malienne des agences de voyage et du tourisme (AMAVT), qui a remercié «Mali Tourisme» et le ministère en charge du tourisme pour «cette belle initiative» !



Naby