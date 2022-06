Unesco : Le rapport mondial 2022 lancé au Mali - abamako.com

La troisième édition du Rapport mondial de l’Unesco « Repenser les politiques en faveur de la créativité » a été lancé hier, jeudi 02 juin 2022 au Musée national du Mali, par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly GUINDO. C’était en présence du chef de Bureau de l’Unesco au Mali, Edmond Moukala, ainsi que plusieurs acteurs culturels du pays.



Ce Rapport mondial est un outil permettant de suivre la mise en œuvre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles depuis son adoption et de faciliter le partage de l’information sur les nombreuses façons dont la promotion de la diversité des expressions culturelles est effectuée à travers le monde. Il sert d’outil de référence et de suivi, en analysant les tendances actuelles, en suivant les progrès et en identifiant les principales avancées réalisées, mais aussi les difficultés et les défis auxquels sont confrontés les Parties et les autres acteurs concernés. Financé par l’Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement (ASDI), ce rapport consacre le couronnement de l’élaboration des rapports périodiques par les Etats membres de la Convention de 2005 et la production du Rapport mondial 2022. La cérémonie d’ouverture a débuté par le mot de bienvenue du chef de Bureau de l’Unesco au Mali, Edmond Makala, qui a signalé que ce rapport fournit une vue d’ensemble de l’état des secteurs culturel et créatif, grâce à des nouvelles données qui mettent en lumière les tendances émergentes au niveau mondial.



Selon M. Makala, ce rapport propose des recommandations politiques pour promouvoir des écosystèmes créatifs qui contribuent à un monde durable d’ici 2030 et au-delà. Il a rappelé l’engagement de l’Unesco en faveur de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturels. Aussi, il a signalé que le secteur a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire et que ce rapport permettra au secteur de se relever. « En ratifiant la Convention de 2005 de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, le Gouvernement du Mali, à travers mon Département, s’est engagé à formuler et à mettre en œuvre des politiques et mesures, à travers des processus participatifs, qui soutiennent l’émergence de secteurs dynamiques culturels et créatifs et qui respectent les droits de l’Homme, les libertés fondamentales et la promotion de l’égalité des genres dans les industries créatives numériques », a indiqué le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly GUINDO.



Avant d’ajouter que c’est dans ce cadre que se tient cette cérémonie de lancement du Rapport Mondial 2022 de l’UNESCO. « Elle sera suivie d’échanges sur la mise en œuvre des recommandations du premier Rapport périodique quadriennal du Mali (RPQ-Mali) sur la Convention de 2005, élaboré en juillet 2020 », a-t-il informé.



Selon lui, le Rapport constitue un recueil essentiel de données sur la culture et la création, et se présente comme un document référentiel, un outil d’orientation, de plaidoyer et de sensibilisation pour repenser les politiques culturelles dans le monde. « Mon Département ne ménagera aucun effort pour soutenir les acteurs étatiques et la société civile, engagés dans la mise en œuvre des politiques culturelles et dans le processus de promotion de la diversité des expressions culturelles », a-t-il rassuré.



Enfin, le ministre a fait savoir que c’est le lieu d’inviter chacun et tous, de près ou de loin, à faire sien ce rapport mondial en vue de contribuer à l’essor de l’économie créative au Mali.



Moussa Samba Diallo