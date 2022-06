Construction d’un citoyen de type nouveau dans la refondation de l’Etat : le Programme National d’Education aux Valeurs (PNEV) suit son cours normal - abamako.com

Construction d'un citoyen de type nouveau dans la refondation de l'Etat : le Programme National d'Education aux Valeurs (PNEV) suit son cours normal
Publié le jeudi 9 juin 2022

Avant son adoption prochaine par le gouvernement, l’avant-projet de Programme National d’Education aux Valeurs (PNEV) initié suivant les instructions du Président de la Transition, Chef de l’Etat, poursuit son petit bonhomme de chemin. Son élaboration terminée, il a été remis par le Comité d’experts en charge de sa conception au Comité de pilotage interministériel. S’en suivra ensuite une session d’appropriation du document qui est prévue entre les principaux départements ministériels concernés.



Le Conseil des ministres du mercredi 8 juin 2022 a été informé de l’élaboration et de la remise de l’avant-projet de ce PNEV au Comité de pilotage interministériel. C’était sur le rapport du ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions. « Initié suivant les instructions du Président de la Transition, Chef de l’Etat, ce projet de document restitue les travaux d’experts portant un système de valeurs endogènes et universelles à promouvoir pour la construction d’un citoyen de type nouveau dans le cadre de la vision de la refondation de l’Etat et de la Nation. » lit-on dans le communiqué qui a sanctionné la rencontre hebdomadaire de l’exécutif de notre pays.



ANDROUICHA