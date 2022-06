Gestion opaque au sein du centre hospitalier universitaire Point G: Le BVG décèle des irrégularités financières s’élevant à 764 906 904 Francs CFA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Gestion opaque au sein du centre hospitalier universitaire Point G: Le BVG décèle des irrégularités financières s’élevant à 764 906 904 Francs CFA Publié le jeudi 9 juin 2022 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Le vérificateur Général remet son rapport de 2019 au Président de la transition.

Bamako. le 30 Octobre 2020. Le Vérificateur Général a remis son rapport de 2019 au Président de la transition, Bah N,Daw, au Palais de Koulouba. Tweet





Le Bureau du Vérificateur General (BVG) au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 (30 juin) vient de publier un rapport dans lequel il d’épingle le Centre Hospitalier du Point G pour des irrégularités financières s’élevant à plus de 760 millions de FCFA. Ces irrégularités sont relatives entre autres à la non-justification des consommables de dialyse pour un montant de 377 449 430 FCFA ; au paiement intégral de marchés à commandes sans la livraison de tous les consommables pour un montant de 194 314 660 FCFA ; au non-reversement des produits des ventes des Dossiers d’Appels d’Offres destinés à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et de Délégations de Service Public pour un montant de 270 000 FCFA ; à l’apposition du visa sur les pièces de paiement de marchés sans vérifier les prix par rapport à la (…)



BABA DEMBÉLÉ



Source: NOUVEL HORIZON