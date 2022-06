Protection et promotion de la culture au Mali : Le gouvernement institue des Journées nationales du patrimoine culturel - abamako.com

Ces Journées nationales du patrimoine culturel se tiendront au mois de mai de chaque année selon le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du mercredi 8 juin 2022.



En effet, sur le rapport du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret instituant les Journées nationales du patrimoine culturel ; lesquelles journées s’inscrivent dans le cadre du processus de refondation de l’Etat en cours dans notre pays. Elles font également partie des recommandations des Assises Nationales de la Refondation.



« Ces Journées ont pour but d'informer, de sensibiliser les populations et de faire le plaidoyer auprès des autorités politiques, administratives et coutumières sur les grandes préoccupations en matière de protection et de promotion du patrimoine culturel national. » lit-on dans le communiqué qui précise aussi que les journées nationales du Patrimoine culturel constituent des espaces privilégiés pour la transmission des éléments du Patrimoine culturel National et contribuent à la promotion du dialogue des cultures, de la paix, de la cohésion sociale et des activités touristiques.



