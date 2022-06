Mémorandum d’entente sur la coopération entre Bamako et la fédération de la Russie : Des accords sur l’exploitation minière et pétrolière, et bientôt des réalisations de centrales hydroélectriques - abamako.com

Mémorandum d'entente sur la coopération entre Bamako et la fédération de la Russie : Des accords sur l'exploitation minière et pétrolière, et bientôt des réalisations de centrales hydroélectriques Publié le jeudi 9 juin 2022 | Nouvel Horizon

Séance de travail entre une délégation russe et le ministère des Mines

Bamako, le 06 juin 2022 , le ministre des, de l`eau et de l`énergie a reçu une délégation d`opérateurs économiques russes Tweet

Au Mali depuis le 02 juin dernier, la délégation de l’Association russe pour la coopération économique avec les pays africains va achever sa visite ce jeudi 09 Mai avec à la clé plusieurs accords de coopération signés. Un mémorandum d’entente a été en effet paraphé avant hier mardi 07 Mai 2022 à Koulouba entre la partie russe et le Gouvernement. L’accord qui porte exclusivement sur la coopération économique concerne plusieurs domaines avec en relief, des projets d’exploitations des ressources minières. L’Ambassadeur Russe au Mali M. Igor Gromyko, et 06 ministres du Gouvernement ont pris part à la signature de convention entre le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, M. Lamine Seydou Traoré et M. Andreï Albechtchenko de la (…)



Par MAHAMANE TOURÉ



Source: NOUVEL HORIZON