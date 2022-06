Projet d’extraction de Lituim à Goulamina: Environ 650 Maliens seront employés de l’usine pendant l’exploitation - abamako.com

Projet d'extraction de Lituim à Goulamina: Environ 650 Maliens seront employés de l'usine pendant l'exploitation Publié le jeudi 9 juin 2022 | Nouvel Horizon

Le mercredi 01 juin 2022, le Ministre des Mines, de l’Eau et de l’Energie, M. Lamine Seydou Traoré a posé la première brique de la première usine d’extraction de lithium au Mali. Cette usine sera construite sur un espace de 72 hectares dans le village de Goulamina situé dans la commune rurale de Danou, région de Bougouni. La nouvelle et toute premiere usine d’extraction de Lithium au mali aura des impacts très positifs pour le développement de notre pays en termes de création d’emplois locaux, investissements importants et assistance communautaire au profit des populations. Dans le cadre de l’opérationnalisation de ce projet, environ 650 (…)



Par MAMADOU SEKOU TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON