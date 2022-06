Prorogation de la Transition à 24 mois: La CEDEAO dit «prendre acte» - abamako.com

Prorogation de la Transition à 24 mois: La CEDEAO dit «prendre acte» Publié le jeudi 9 juin 2022 | L'Essor

La Transition est prorogée de 24 mois à compter du 26 mars 2022. Le décret fixant cette durée a été rendu public, lundi dernier.









Le lendemain, en réaction à cette décision, la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a fait un communiqué, dans lequel elle dit «prendre acte de la signature, le lundi 6 juin 2022, par les autorités maliennes, d’un décret prolongeant de 24 mois la période de transition dans le pays». L’organisation sous-régionale «regrette que cette décision ait été prise à un moment où les négociations se déroulent encore, en vue de parvenir à un consensus». Néanmoins, la Cedeao reste ouverte au dialogue. Son médiateur, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, est appelé à poursuivre les échanges avec les autorités du Mali, en vue de parvenir à un «chronogramme mutuellement acceptable». Comme on peut le constater, les autorités de la Transition et la Cedeao sont toujours disposées à poursuivre les discussions.

L’objectif étant de parvenir à un compromis avant le sommet des dirigeants ouest-africains du 3 juillet prochain à Accra (Ghana), au cours duquel on espère que l’embargo économique et financier sur le Mali puisse être levé pour le grand bonheur des populations