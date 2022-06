Eliminatoires CAN 2023 : Les Aigles du Mali enchainent avec un second succès de rang - abamako.com

Eliminatoires CAN 2023 : Les Aigles du Mali enchainent avec un second succès de rang Publié le jeudi 9 juin 2022

Eliminatoires CAN 2023/ Mali 4-0 Congo

Bamako, le 04 juin 2022. En match comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte-d`Ivoire 2023, les Aigles du Mali ont étrillé les Diables rouges du Congo 4 buts à 0 au stade du 26 mars. Tweet

En match comptant pour la seconde journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cȏte d’Ivoire 2023, les Aigles du Mali en déplacement à Kampala en Ouganda ce jeudi 09 juin 2022, ont dompté leur adversaire du jour, le Soudan du Sud sur le score de 3-1. Les 3 buts maliens ont été respectivement inscrits aux 59è, 90è et 91è minute de jeu par Mohamed Camara, Sékou Koïta et Aliou Dieng. Ceux-ci répondaient à leur premier but encaissé, un auto-goal œuvre de Kiki Kouyaté à la 29è minute de la partie.



Ils enregistrent ainsi leur deuxième victoire en autant de match après celle faite à domicile le samedi dernier face au Congo 4-0. Avec 6 points, les hommes du nouveau sélectionneur Eric Sékou Chelle confortent ainsi leur première place dans le groupe G devant la Gambie et le Congo qui ont chacun 3 points tandis que le Soudan du Sud ferme la marche avec 0 point en deux matchs.





ANDROUICHA