Droits de l'Homme : TEMEDT et ses partenaires sensibilisent pour l'incrimination de l'esclavage au Mali
Publié le jeudi 9 juin 2022

L'hôtel Radisson collection a abrité ce jeudi 09 juin 2022, la cérémonie d'ouverture du Forum national de Lutte contre l'esclavage par ascendance au Mali.

Cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué.



Le forum de deux jours organisé par l'association TEMEDT et ses partenaires, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de lutte contre l'esclavage et de la discrimination fondée sur l'esclavage de l'OIT au Mali. Ce projet a pour objectif d'appuyer les efforts de l'Etat malien dans la lutte contre l'esclavage et les discriminations connexes. Il est organisé à l'intention des membres du gouvernement, de la société civile, des ONG nationales et internationales, des Chancelleries, des chercheurs, des journalistes et des agences des Nations Unies.



L'objectif de ce forum est de développer une note de plaidoyer institutionnalisant une journée nationale commémorative de la lutte contre l'esclavage au Mali et booster la remise en circuit d'adoption de l'avant-projet de loi criminalisant l'esclavage.



Ces assises seront une occasion de développer des stratégies de plaidoyer et de mobilisation des partenaires en vue d'institutionnaliser la journée du 02 Septembre en "Journée nationale de lutte contre l'esclavage au Mali". Ensuite, il s'agit de sensibiliser les décideurs et la société civile sur l'adoption d'une loi criminalisant l'esclavage par ascendance au Mali.



Fsanogo