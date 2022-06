Banamba : le GTIA1 Kêlêtigui neutralise des terroristes - abamako.com

Dans ce communiqué, le Gtia 1 annonce une offensive qui a conduit à la neutralisation de plusieurs terroristes.



Une patrouille du GTIA1 Kêlêtigui a mené une offensive contre les Groupes Armés Terroristes, du lundi 6 au mercredi 8 juin 2022. Cette première offensive du nouveau GTIA1 Kêlêtigui dans le cercle de Banamba visait à stopper et neutraliser sur la base des informations la progression des groupes armés terroristes.

Sortie tôt dans la matinée du lundi 6 juin 2022 une mission du GTIA1 Kêlêtigui s’est rendue successivement dans les localités de Boron, Toubakoro et Kiban pour la destruction des bases terroristes. Cette mission du GTIA1 Kêlêtigui menée par le Capitaine, Amadou Sanogo, a mis plusieurs terroristes en débandade. Elle a neutralisé des terroristes et mis d’autres à la disposition de la prévôté en acheminement sur Bamako et des matériels récupérés.

Le Commandant Sous-GTIA1, Chef de mission, le Capitaine Amadou Sanogo a jugé cette première sortie exaltante, toutefois il a invité ses hommes à être encore plus déterminés pour la stabilité de ce beau pays qui a tant souffert. ‘’ Nous irons jusqu’au bout, cette traque des groupes armés terroristes est notre crédo, ensemble mains dans la main nous vaincrons ’’, a-t-il lancé à l’endroit des troupes.

Le Commandant GTIA1 Kêlêtigui, le Lieutenant-Colonel, Abdrahamane Koné, a salué la bravoure de ses hommes. Il a ensuite indiqué que l’offensive contre les groupes armés terroristes sera pérenne pour la quiétude des populations.

La détermination, la rigueur et la réussite de cette première mission du GTIA1 Kêlêtigui donnent l’allure de braves guerriers, les hommes du Lieutenant-Colonel Abdrahamane Koné comme leurs aïeuls à défendre cette Nation au péril de leur vie.