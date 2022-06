Cercle de Kadiolo : Découvert d’un corps sans vie au bord du marigot Ganakono Masioko (commune rurale Misseni) - abamako.com

Massioko est un village du Mali, situé dans l’arrondissement de Misséni qui est une commune du Mali, dans le cercle de Kadiolo et la région de Sikasso. La commune couvre un air de 915 km et inclut environ 21 villages. Dans cette zone frontalière avec la Côte d’Ivoire, se trouve un marigot, précisément entre Massioko (Mali) et Ganakono (Côte d’Ivoire). Ledit marigot est utilisé par les exploitants miniers illégaux, plus de deux cents (200) Dragues à la recherche d'or dont les propriétaires sont de diverses nationalités.



C’est ainsi, dans la journée du mardi 24 mai 2022 qu’un corps sans vie a été découvert au bord du marigot Ganakono Masioko (Misseni). Les forces de l’ordre alertées, une unité de la gendarmerie du Pk 57 Ouest s’est dépêchée sur les lieux. Cette unité a effectivement constaté le corps d’un jeune homme sans vie, âgé d’une vingtaine années retrouvé. « Le jeune homme a reçu des coups et blessures avant d’être jeté dans le marigot. Faisant croire qu’il s’est noyé. » « Nous avons constaté aussi un envahissement d'exploitants miniers illégaux dans le lit du marigot et plus de deux cents (200) Dragues. » « Certains suspects ont été arrêtés et d’autres ont pris la fuite. » Explique le chef de l’unité de la gendarmerie. Selon S.C, un homme de teint clair qui est aussi chercheur d’or « Le jeune homme tué a été pris en fragrant délit en train de voler le tapis sur lequel les gens lavent leur morceau d’or. Souvent, sur ce tapis, il se trouve des résidus d’or, qui peuvent être vendus entre 400 à 500 000 FCFA. »

Des élus locaux et d’autres représentants de l’état n’ont pas voulu se prononcer sur la situation. «Le problème est que le système est encouragé par certaines personnalités qui sont censées l'interdire. Malheureusement, certains détenteurs de ces dragues travaillent même dans des services étatiques » déclare HB une vendeuse ambulante.



Au regard des inquiétudes affichées, des dispositions urgentes seraient nécessaires pour faire dégager tous ces destructeurs de ces lieux. « Cette pratique crée un litige foncier entre le village de Masioko (Mali) et Ganakono (RCI). Chacun d’eux réclame la paternité du marigot qui est une frontière naturelle. Nous souhaiterions l'intervention de nos plus hautes autorités pour dégager ces destructeurs de l'environnement.» Affirme MB enseignant.



Bouba/Malijet.com