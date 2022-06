À Rouen, maire, boucher et écrivain se mobilisent pour empêcher l’expulsion d’un jeune Malien - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société À Rouen, maire, boucher et écrivain se mobilisent pour empêcher l’expulsion d’un jeune Malien Publié le jeudi 9 juin 2022 | Ouest France

Tweet





Alertés par la situation du jeune Adama Ballo, 19 ans, Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie, et l’écrivain Michel Bussi veulent empêcher son expulsion.





« J’habite Darnétal. J’achète ma viande à la boucherie Alex d’Irwin Lafilé. J’ai découvert la situation de son jeune apprenti malien, Adama Ballo, qu’il a embauché récemment. Il est menacé d’expulsion, alors qu’il a un parcours exemplaire depuis qu’il est en France, depuis ses 16 ans… Je suis là pour dénoncer une situation inacceptable, inhumaine, alors que tout fonctionne parfaitement entre ce boucher et son employé. » Depuis le siège de la Métropole de Rouen, ce jeudi 9 juin 2022, l’écrivain Michel Bussi explique ainsi comment il s’est saisi de l’affaire Adama Ballo, âgé de 19 ans, et comment il a contacté Nicolas Mayer-Rossignol (PS), président de la Métropole, pour lui « demander de l’aide ».