News Afrique Article Afrique Population mondiale : pourquoi l’avenir de l’humanité pourrait dépendre de l’Afrique Publié le vendredi 10 juin 2022 | BBC

© Jeune Afrique par Felicity Thompson

Mère et nouveau-né le 17 septembre 2010 à la maternité Princess Christian Maternity Hospital de Freetown, en Sierra Leone.

Notre espèce, l'Homo sapiens, est née il y a des centaines de milliers d'années en Afrique et, aujourd'hui, ce continent pourrait également être la clé de la continuité de l'humanité.



C'est ce que suggèrent les études démographiques qui anticipent ce à quoi le monde ressemblera à la fin de ce siècle.



Pour estimer à quoi ressemblera la population mondiale en 2100, les experts font des projections basées sur un certain nombre de facteurs, principalement l'indice synthétique de fécondité (ISF), qui est une moyenne du nombre d'enfants nés vivants par femme.



Pour qu'une population augmente, ou du moins reste stable, il faut un ISF d'au moins 2,1, c'est-à-dire un taux de natalité moyen de 2,1 enfants par femme.



Ce chiffre est connu sous le nom de "fécondité de remplacement" et l'idée qui le sous-tend est simple : puisque les femmes représentent près de la moitié de la population, si chaque femme a au moins deux bébés, la population ne diminuera pas.



Le taux de remplacement est de 2,1 enfants, et pas seulement 2, car il tient compte du fait que tous les bébés qui naissent n'atteignent pas l'âge adulte et qu'il y a aussi une légère tendance à la naissance de plus de garçons que de filles.



Selon les statistiques de la Division de la population des Nations unies, les femmes du monde entier avaient en moyenne cinq enfants en 1950.



Cela a conduit à un triplement de la population de la planète en moins d'un siècle, et à une population de 8 milliards dans un avenir proche.



Cependant, des facteurs tels que le développement et la diffusion de meilleures méthodes contraceptives et le développement professionnel des femmes dans de nombreux pays, entre autres, ont permis de réduire l'ISF de moins de la moitié et, en 2022, les femmes du monde entier auront, en moyenne, 2,4 enfants.



Dans de nombreux endroits, le chiffre est encore plus bas.



"Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des pays où le taux de fécondité est inférieur au seuil de remplacement de 2,1 enfants par femme, et une grande partie de cette population vit dans des pays où le taux de fécondité est très bas et en baisse", a déclaré à BBC World Sabrina Jurán, du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP).