La MINUSMA préoccupée par l’embargo imposé aux personnes et leurs biens par des groupes armés extrémistes sur la RN16: Où sont passés les avions de combat des FAMA ?

Publié le vendredi 10 juin 2022

Au moment où le peuple malien dans son entièreté est plus que jamais fier de la montée en puissance des Forces Armées Maliennes (FAMa), l’opinion nationale et internationale a été surprise d’apprendre que, depuis le 25 mai 2022, des groupes armés extrémistes empêchent la circulation des personnes et des biens sur la Route Nationale (RN16), ainsi que les activités champêtres des populations. Si la MINUSMA à travers un document en date du mercredi 08 juin 2022 précise qu’elle est préoccupée par cette situation, la question qui se pose est la suivante : Où sont passés les avions de combat des FAMa pour que des terroristes sans foi, ni loi continuent d’imposer leur loi sur de paisibles populations qui n’ont rien fait pour (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON