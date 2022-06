Assemblées annuelles de la BAD : Les perspectives pour 2023-2032 approuvées - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Assemblées annuelles de la BAD : Les perspectives pour 2023-2032 approuvées Publié le vendredi 10 juin 2022 | L’Essor

© Autre presse par DR

La Banque africaine de développement (BAD)

Tweet

Elles visent, entre autres, à construire une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable



En marge des assemblées annuelles, la BAD a lancé un fonds fiduciaire dédié à l’économie circulaire



Les rideaux sont tombés le mois dernier sur les travaux des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) au centre international de conférences d’Accra au Ghana. Le président du Ghana Nana Akufo-Addo était représenté à la cérémonie par son vice-président Mahamudu Bawumia. C’était en présence du ministre des Finances du Ghana, Kenneth Ofori-Atta, président sortant du Conseil des gouverneurs de la Banque et du président du Groupe de la Banque, Dr Akinwumi Adesina.

La cérémonie de clôture a été marquée par des remises de prix aux membres du Conseil en reconnaissance de leur engagement et pour les décisions déterminantes qu’ils ont prises dans un moment critique pour le continent. Le secrétaire général du Groupe de la Banque, Vincent Nmehielle a annoncé que les prochaines Assemblées annuelles se tiendront à Charm El Cheikh, en Égypte. Il a également dévoilé le nouveau bureau du Conseil des gouverneurs avec comme président, l’Égypte, le Brésil 1er vice-président et l’Ouganda 2è vice-président.



Le président sortant du Conseil des gouverneurs de la Banque a ainsi passé le témoin à Tarik Amer, gouverneur de la Banque centrale d’égypte. Il s’est réjoui des résultats fructueux des Assemblées annuelles de 2022, en particulier l’approbation par les Conseils des gouverneurs des grandes lignes des perspectives stratégiques du groupe de la Banque pour les dix prochaines années (2023-2032). Ces perspectives visent, entre autres, à construire «une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable». Kenneth Ofori-Atta a souligné la nécessité pour les conseils d’administration, la Direction et le personnel à continuer à œuvrer avec diligence à l’achèvement rapide de la prochaine Stratégie décennale et à sa mise en œuvre intégrale ultérieure, afin de parvenir à un développement vert, durable et inclusif sur le continent.



Le président du groupe de la BAD a salué le Conseil d’administration du groupe de la Banque pour sa diligence dans la mise en place de la stratégie de réponse de la Banque. Il a annoncé la poursuite des discussions pour permettre au Fonds africain de développement (FAD) de sortir sur les marchés financiers, permettant une levée de fonds beaucoup plus importante.



Dr Akinwumi Adesina a plaidé pour que la BAD soit le véhicule pour le continent des Droits de tirage spéciaux (DTS). «C’est la seule institution africaine notée Triple A. Elle a été classée quatrième institution la plus transparente et meilleure institution financière multilatérale au monde», a-t-il rappelé. En ce qui concerne les recommandations du Conseil des gouverneurs, le président du groupe de la BAD a assuré qu’elles seront mises en œuvre. Le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia, de son côté, a souligné que les performances de la BAD ont concrétisé la vision des pères fondateurs. Il a attiré l’attention sur l’impact de la guerre russo-ukrainienne, qui affectera la croissance des économies africaines. Et d’indiquer que la stratégie que la Banque approuvera pour 2023-2032 constitue un moyen d’atteindre aussi les objectifs définis par l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Les assemblées annuelles de cette année ont coïncidé avec le 50è anniversaire du FAD. Elles ont été marquées notamment par la visite du nouvel échangeur routier à quatre niveaux de Pokuase. Il fait partie du projet de transport urbain d’Accra financé à hauteur de 83,9 millions de dollars, environ 41,9 milliards de Fcfa.



En marge des assemblées annuelles, la BAD a lancé un fonds fiduciaire dédié à l’économie circulaire. Elle a également présenté sa revue annuelle sur l’efficacité du développement. Mme Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie a reçu, le super prix de grand bâtisseur- Trophée Babacar N’Diaye- pour son investissement dans le développement des routes. à la fin des travaux, les gouverneurs ont adopté à l’unanimité la Déclaration d’Accra qui récapitule toutes les décisions prises par les gouverneurs de la Banque pendant les assemblées. Dans leur communiqué final, ils ont déclaré avoir pris note des défis considérables posés par la persistance de la pandémie de la Covid-19 ainsi que par la guerre en Ukraine. Et de féliciter le groupe de la Banque pour les efforts déployés pour relever ces défis, notamment l’adoption récente de la Facilité africaine de production alimentaire d’urgence (AEFPF).

Les gouverneurs ont encouragé le groupe de la Banque à poursuivre sa collaboration avec l’Union africaine, les communautés économiques régionales, les Banques multilatérales de développement (BMD), les institutions financières internationales et d’autres partenaires de développement internationaux et multilatéraux ainsi que les pays membres et le secteur privé. Ces actions visent à définir des solutions innovantes pour augmenter le financement climatique en faveur des efforts d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Ceci afin d’atteindre le niveau d’engagements nécessaires pour «favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l’Afrique».



Par ailleurs, les gouverneurs ont appelé le groupe de la Banque à renforcer l’efficacité du Mécanisme de financement de la préparation des projets d’infrastructures du Nouveau partenariat pour l’Afrique (NEPAD-IPPF). Ils l’ont encouragé à renforcer son soutien à l’intégration régionale en application de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).



Envoyée spéciale Aminata Dindi SISSOKO