Marche pacifique du Collectif des Associations musulmanes du Mali annoncée pour demain samedi en soutien aux étudiants de la FSEG: Le Gouverneur du District de Bamako émet un avis défavorable - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Marche pacifique du Collectif des Associations musulmanes du Mali annoncée pour demain samedi en soutien aux étudiants de la FSEG: Le Gouverneur du District de Bamako émet un avis défavorable Publié le vendredi 10 juin 2022 | L’Indépendant

© aBamako.com par AS

Conférence de presse du Collectif des Associations Musulmanes du Mali

Le Collectif des Associations Musulmanes du Mali a animé une conférence de presse sur la crise scolaire le 11 Février 2020 à la Maison de la presse. Photo: Mohamed Kimbiri Tweet

Le Gouverneur du District de Bamako n’a pas donné une suite favorable à la demande de marche pacifique, déposée à son niveau par le Collectif des Associations musulmanes du Mali. Celui-ci entendait ainsi manifester, demain 11 juin, pour attirer davantage l’attention des autorités de la Transition sur la désastreuse situation des étudiants de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG).











Suite à sa demande d’autorisation de marche N°2333 et la lettre de rappel N°2418 adressée toujours au Gouverneur du District, ce dernier a donné une suite défavorable au Collectif. Motif : » la situation sécuritaire actuelle du Mali exige la suspension de toute activité susceptible de troubler l’ordre public « . L’information a été rapportée, hier jeudi 9 juin, par le président du Collectif des Associations musulmanes du Mali, Mohamed Kimbiri. Celui-ci a tenu à remercier tous les acteurs et les partenaires qui ont œuvré pour l’organisation de cette manifestation. Il faut rappeler que cette marche a été projetée par ce Collectif pour attirer davantage l’attention des autorités de la Transition sur la désastreuse situation des étudiants de la FSEG.



D’après le Collectif, » la Faculté est dans un état de déliquescence sans précédent, avec des années académiques qui se chevauchent. Un constat amer et peu enviable, sur le plan académique, le retard et les chevauchements ont atteint un palier jamais égalé. Beaucoup d’étudiants peinent à obtenir leur licence. Car, au lieu de trois ans, il leur faut six ans. L’arrivée de 11.000 nouveaux bacheliers, de 2021, dans cette Faculté, sur une population de plus de 44.000 étudiants, a aggravé la situation « .



YC



Source: l’Indépendant