Culture : Mamou Daffé exporte Ségou en Allemagne - abamako.com

La Fondation Festival sur le Niger a décidé de créer l’événement en organisant une participation de masse des acteurs culturels et autres artistes maliens au documenta 2022. Le 15è documenta, qui ouvrira ses portes du 18 juin au 25 septembre 2022, présentera une nouveauté conceptuelle. Pour la première fois, c’est un collectif d’artistes qui prendra les rênes. Le documenta est considéré comme la plus grande manifestation culturelle des artistes plasticiens au monde.







Le documenta est une exposition d’art moderne et contemporain qui se tient tous les cinq ans, à Cassel dans le Land de Hesse en Allemagne. Elle dure toujours 100 jours.



Le documenta est créée en 1955, par un peintre et professeur d’art. À l’origine, son but était, à travers cette manifestation, de permettre au public allemand de se réconcilier avec l’art moderne international après les années de dictature nazie. Ainsi, l’expo portait sur les œuvres cataloguées « art dégénéré » par les nazis. La première exposition est centrée sur l’art abstrait, notamment la peinture abstraite des années 1920 et 1930 et réussit à attirer plus de 130 000 visiteurs.



Au fil des ans, le centre d’intérêt de l’exposition s’est déplacé vers l’art contemporain. Alors qu’à l’origine les œuvres ne provenaient que d’Europe, au début du XXIe siècle le documenta présente des artistes du monde entier.



Elle attire désormais plus de 700 000 visiteurs dont 30 % sont étrangers et 40 % sont des professionnels.



Pour sa participation à l’édition de cette année, la Fondation festival sur le Niger a ratissé large, pour faire connaître, au-delà des tableaux, d’autres facettes de la culture malienne. Ainsi, la musique avec des virtuoses comme Cheick Tidiane Seck, Samba Touré, Assamba Dramé…, le grand artiste plasticien Abdoulaye Konaté, Lamine Diarra, des troupes artistiques comme Maaya.



Tout ce beau monde sera encadré par l’équipe de la fondation riche de plus de dix membres de la délégation comprenant des experts en arts, des plasticiens, des producteurs, des formateurs…



La Fondation Festival sur le Niger a été créée en août 2009 avec comme mission de capitaliser et de pérenniser les acquis du Festival sur le Niger en contribuant davantage à la promotion de la culture, à la sauvegarde du patrimoine, à la promotion de l’économie de la région de Ségou, à la structuration du secteur de la culture, à la production culturelle et à la décentralisation de la vie culturelle. Elle est une initiative des organisateurs du Festival sur le Niger et de plusieurs acteurs culturels et du tourisme de Ségou.







Alexis Kalambry