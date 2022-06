Moussa Diarra : Le jeune Malien qui conçoit des drones - abamako.com

Moussa Diarra : Le jeune Malien qui conçoit des drones Publié le samedi 11 juin 2022

Moussa Diarra, le 1er Malien et 3e Africain à faire la conception des drones à usages civils et militaires. D’un projet de fin d’étude à la fierté nationale.







Derrière son sourire, un jeune dynamique, travailleur acharné et un leadership hors pair. Elancé, Moussa garde, malgré la trentaine, l’aspect d’un enfant. Aîné d’une fratrie de 4 enfants, Moussa est marié et père d’un enfant.



Fils d’un administrateur civil, Moussa a fait ses études un peu partout au Mali comme il aime le dire. Né à Maréna, dans le cercle Yélemani, Zégué commença ses études à M’Pessoba un cercle de l’actuelle région de Koutiala. De Koutiala, son père est muté à Gao. Là, il commence sa scolarité du primaire à l’école privée Askia de Gao et ensuite à l’école Catholique Sœur Géneviève de Gao. De Gao, la famille déménage à Dioïla où l’administrateur civil va prendre ses quartiers. Le petit Moussa y passe son Certificat d’études primaires (CEP). Nous sommes en 2005.



C’est ensuite Ke-Macina, puis Ségou. En 2009, Zégué est orienté en série lettre au lycée Michel Allaire de Ségou, une orientation qu’il a immédiatement réfutée pour les sciences.



Homme de culture, en 2010, il devient le champion de Ségou en culture générale dans l’émission Maxi jeunes de l’ORTM. La même année, puis l’année suivante, il est champion du Mali en culture générale cette fois-ci dans l’émission Maxi vacances.



En 2012, le bac en poche, il s’envole pour l’Algérie à la Faculté de l’Ingéniorats de l’Université Badji Mokhtar. Il est major de sa promotion avec un Master en Ingénierie en Electronique et technologies des systèmes, (mention excellente) en 2018. Parallèlement à ces cours à la fac, le jeune étudiant suit également des cours à l’Institut Supérieur de Management et de l’informatique « El Qalam » à Annaba. Il obtient un Diplôme d’études supérieures (DES) en Management des Entreprises et des organisations, option stratégies d’innovation et de développement.



En 2017, Zégué est auteur de deux livres : « Portons le Mali dans nos cœurs et esprit et non sur les lèvres » et « J’en suis amoureux, mais je ne suis pas Kamalemba ».







D’un projet de fin d’étude…



Pour l’obtention du Master, les étudiants en Ingénierie Électronique et Technologies des systèmes embarqués doivent faire la réalisation pratique d’un projet. Moussa, alors étudiant, va réaliser un drone qu’il a baptisé « Drone Maliba », un projet que ses professeurs n’ont pas manqué de féliciter et d’encourager.



De retour au pays en 2018, Zégué a travaillé d’abord comme directeur des projets technologiques de l’innovation et des formations à la société Africom. L’année qui suit, il devient directeur de cabinet du PDG, puis Conseiller spécial du PDG de la même société. Cependant, le passionné continue avec la conception des drones pendant ses heures libres. En mai 2019, M. Diarra démissionne d’Africom pour fonder Entreprise Millénium Technologie, spécialisé dans la conception, les prestations et les formations.



Il a conçu un drone capable, dans le domaine du pastoralisme, de surveiller les troupeaux, de rechercher des animaux égarés et la télédétection des nappes phréatiques pour les besoins de puits à grands diamètres et autres forages.







Aly Diabaté



(stagiaire)