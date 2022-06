Ligue européenne des champions : Ça redémarre dès ce mois de juin - abamako.com

Ligue européenne des champions : Ça redémarre dès ce mois de juin Publié le samedi 11 juin 2022

Moins d’un mois après la finale de l’édition 2022 remportée par le Réal de Madrid (1-0) face à Liverpool le 28 mai, la Ligue européenne des champions reprend ses droits à partir de fin juin avec les rencontres des demi-finales du tour préliminaire pour le compte de l’exercice 2022-2023.



C’est quoi, le tour préliminaire de la Champions League ?



Selon les explications de l’UEFA, organisatrice des compétitions européennes, le tour préliminaire est un mini-tournoi composé de demi-finales qui se déroulent le 21 juin et d’une finale le 24 juin, toutes les rencontres se déroulant en Islande. Les vainqueurs du tour préliminaire participent au premier tour de qualification, qui comprend des matches aller-retour se déroulant les 5-6 et 12-13 juillet, tandis que les trois autres équipes sont reversées au deuxième tour de qualification de la voie des champions de l’UEFA Europa Conférence League.



La finale à Istanbul !



Sur son site web, l’instance dirigeante du football européen indique que la finale se déroulera au stade olympique Atatürk d’Istanbul, qui accueille l’équipe nationale turque. Le stade a accueilli la finale de 2005 lorsque Liverpool a remonté un retard de 3-0 pour battre l’AC Milan dans ce que l’on appelle depuis le Miracle d’Istanbul, rappelle l’UEFA qui ajoute qu’Istanbul avait été initialement choisi pour accueillir la finale de 2020 mais celle-ci a été déplacée à Lisbonne en raison de la pandémie de Covid-19. En conséquence, la finale de 2021 devait avoir lieu à Istanbul, mais elle a également été déplacée à Porto pour permettre aux supporters de chaque équipe d’y assister.



Dates des tours de qualification de la Champions League



14 juin : tirage du premier tour de qualification



15 juin : tirage du deuxième tour de qualification



1er juin : demi-finales du tour préliminaire



24 juin : finale du tour préliminaire



5/6 juillet : premier tour de qualification aller



12/13 juillet : premier tour de qualification retour



18 juillet : tirage du troisième tour de qualification



19/20 juillet : deuxième tour de qualification aller



26/27 juillet : deuxième tour de qualification retour



2 août : tirage des barrages



2/3 août : troisième tour de qualification aller



9 août : troisième tour de qualification retour



16/17 août : barrages aller



23/24 août : barrages retour



Phase de groupes :



J1 : 6-7 septembre 2022



J2 : 13-14 septembre 2022



J3 : 4-5 octobre 2022



J4 : 11-12 octobre 2022



J5 : 25-26 octobre 2022



J6 : 1-2 novembre 2022



Phase à élimination directe :



Huitièmes : 14-15-21-22 février et 7-8-14-15 mars 2023



Quarts : 11-12 et 18-19 avril 2023



Demis : 9-10 et 16-17 mai 2023



Finale : 10 juin 2023