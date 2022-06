Mali : Des marcheurs guinéens en route pour Bamako - abamako.com

Mali : Des marcheurs guinéens en route pour Bamako Publié le dimanche 12 juin 2022

Des marcheurs guinéens parcourent depuis le 15 mai dernier, à pieds le trajet Conakry-Bamako estimé à plus de 1000 km. L'objectif de cette marche est d'apporter leur soutien au peuple malien et de proposer la création d'un État fédéral unissant la Guinée et le Mali.











Ce samedi 11 juin, les marcheurs composés d'hommes et de femmes ont fait escale à Madina Kouroulamini, un village situé à 23 km de la ville de Bougouni. Ils portent une affiche au cou exposant les photos de Modibo Kéita, Sékou Touré et les actuels présidents de la Transition des deux pays.





Leur porte-parole a salué la volonté des autorités maliennes qui refusent les injonctions du colonisateur. Il a aussi loué l’excellence des relations séculaires qui lient nos deux pays. Les marcheurs ont salué l'hospitalité malienne dont ils ont bénéficié tout au long du parcours.