Mali: Ousmane Dao élu président de l'ASSEP Publié le dimanche 12 juin 2022

L'Association des Editeurs de Presse Privée (ASSEP), a désormais un nouveau président. Il s'agit de Ousmane Dao du journal " Midi-Info" qui vient d'être élu ce samedi 11 juin 2022 à l'issue d'une Assemblée générale élective organisée par le bureau intérimaire, sous l’égide de Boubacar Kanté depuis la démission de son président sortant Bassiki Touré il y'a quelques mois.









En effet, le tout nouveau patron de la faîtière de la presse ecrite privée malienne a obtenu 119 voix contre 99 pour son challenger, Boubakar Yalcouye, directeur de publication de l'hebdomadaire "Le Pays", sur un total de 218 votants sur 235 inscrits sur la liste du vote. Ousmane Dao dirigera un nouveau bureau de 17 membres pour un mandat de trois ans renouvelables.



Il convient rappeler c'était à quelques mois de la fin de son mandat que le président sortant de l’ASSEP, Bassidiki Touré a démissionné de toutes les instances de la presse malienne, afin, dit-il, de « laver son honneur » dans le dossier de désignation des membres de la HAC (Haute Autorité de la Communication).



Une démission que le bureau de l’ASSEP a acté, au cours de sa réunion d’urgence du 5 mai dernier, avant de donner mandat au 1er vice-président, Boubacar Kanté d’assurer l’intérim, conformément aux textes de l’Association.



Le président de la Maison de la presse, Bamdjougou Danté a salué « une belle leçon de démocratie donnée par l'ASSEP ». Il a ensuite adressé ses vives félicitations à Ousmane Dao et ses encouragements à Boubacar Yalcouye.



