Sociétés françaises au Mali :125 filiales et sociétés employant plus de 5500 salariés Publié le dimanche 12 juin 2022

© aBamako.com par Momo



La France reste le principal partenaire économique du Mali. Elle est le deuxième investisseur privé étranger derrière les opérateurs minièrs notamment canadiens . La présence économique française se matérialise par le recensement de 125 filiales et sociétés à capitaux français contribuant annuellement en moyenne a 20% des recettes fiscales maliennes, employant directement plus de 5500 salariés notamment dans le transport la logistique et le transit, les NTIC, la distribution des carburants agroalimentaire,le BTP, l'adduction en eau les titres et documents documents sécurisé, la certification, la restauration, les médias la sous traitance minière ou encore le ciment et les matériaux de construction. En 2021 les échanges commerciaux bilatéraux sont restés concentré et s'élèvent à 414 ME



.L'investigateur