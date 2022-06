Mali : 18 ’’terroristes’’ neutralisés dans les régions de Bandiagara et Douentza Dont "trois chefs actifs"...(armée) - abamako.com

Mali : 18 ''terroristes'' neutralisés dans les régions de Bandiagara et Douentza Dont "trois chefs actifs"...(armée) Publié le dimanche 12 juin 2022 | AA.com

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Dix-huit ''terroristes'' dont 3 chefs actifs, ont été neutralisés samedi, dans des frappes aériennes contre des refuges terroristes dans les régions de Bandiagara et Douentza, dans le centre du Mali, a annoncé samedi, l’état-major général des armées dans un communiqué.



« Sur la base de renseignements, des actions aéroterrestres dans la région de Bandiagara ont fait le bilan suivant : 03 refuges terroristes démantelés, des armes, munitions et matériels de fabrication d'Engins Explosifs Improvisés (EEI) détruits, des matériels civils volés aux populations récupérés, 13 terroristes neutralisés dont 3 chefs actifs à savoir Moussa Sangaré, Alias Emerana, Younoussa Sangaré et Boubary Sangaré », indique le communiqué.



Le colonel Souleymane Dembelé Directeur de l'Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa) a souligné que « la traque de nombreux blessés tentant de s'exfiltrer vers la frontière continue ».



Il ajoute, en outre, que « dans la région de Douentza, 5 terroristes jalonnant une mission dans la zone de Serma ont été neutralisés et leur armes et moto récupérées. La consolidation des actions de sécurisation de la route Douentza-Boni continuent d'être une priorité ».



Colonel Dembelé annonce que « des frappes aériennes ont ciblé ce samedi 11 juin 2022 des refuges terroristes dans la région de Nara et la zone du Baoulé, dont l'exploitation est en cours dans le sud du pays ».



En outre, « les opérations de routine de sécurisation des personnes et leurs biens, de même que la protection des forces se sont poursuivis avec une attention particulière sur la région de Menaka où les FAMa (Forces armées maliennes) consolident leurs positions en prélude au retrait de la force Takuba », explique la même source.



Dembélé a affirmé vendredi, lors d'un point de presse que « 168 Terroristes neutralisés et 37 autres interpellés, une quantité d'armes et véhicules saisies au cours du mois de Mai 2022, dans le centre et le sud du pays ».