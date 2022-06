Mali :Les FAMa éliminent des terroristes dont des chefs actifs - abamako.com

Mali :Les FAMa éliminent des terroristes dont des chefs actifs Publié le dimanche 12 juin 2022 | L'Essor

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou

Au moins 18 terroristes ont été neutralisés dont des chefs recherchés au cours d’opérations qui ont visé leurs sanctuaires entre le 4 et 11 juin dernier, dans les régions de Bandiagara et Douentza, a précisé l’état-major général des armées, dans un communiqué publié samedi dernier.









Selon l’Armée, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et la recherche des terroristes dans les régions de Koutiala, Bougouni, Nara et Sikasso. « Une reconnaissance offensive dans les zones de Borom, Sebeté et Toubakoro a fait un bilan de 08 suspects interpelés mis à la disposition de la prévôté », renseigne le communiqué.



L’état-major fait également cas de frappes aériennes ayant ciblé, samedi 11 juin 2022, des refuges terroristes dans la Région de Nara et la zone du Baoulé et dont l'exploitation est en cours. La source militaire évoque des opérations de routine de sécurisation des personnes et leurs biens, de même que la protection des forces, qui se sont poursuivies avec une attention particulière sur la Région de Ménaka. Un secteur où les FAMa, précise le même document, consolident leurs positions en prélude au retrait de la Force Takuba.



Le communiqué annonce également des actions aéroterrestres dans la Région de Bandiagara qui ont permis le démantèlement de trois refuges terroristes. Des armes, munitions et matériels de fabrication d’Engins Explosifs Improvisés (EEI) ont été détruits, ainsi que des matériels civils volés aux populations, récupérés, souligne le document.



Au cours de ces même opérations, 13 terroristes ont été neutralisés dont trois chefs actifs. Il s’agit de Moussa Sangaré, Allias Emerana, Younoussa Sangaré et Boubary Sangaré, précise le communiqué ajoutant que la traque de nombreux blessés tentant de s'exfiltrer vers la frontière continue.



Dans la Région de Douentza également, l’Armée annonce la neutralisation de cinq terroristes jalonnant une mission dans la zone de Serma ainsi que la récupération de leur armes et moto. « La consolidation des actions de sécurisation de la route Douentza-Boni continuent d'être une priorité. Ainsi, une patrouille de sécurisation sur ledit tronçon a sauté sur un EEI sans perte en vie humaine mais des dégâts très importants sur l'engin blindé », assure l’état-major général des armées.



Dans le cadre de leur action de soutien aux populations, les FAMa ont transporté 20 tonnes de vivres et une quantité importante de médicaments à Mondoro et 35 tonnes de vivres à Farabougou. Selon la même source, 60 sacs de riz padi ont été redistribués aux populations et représentant la zakat récupérée aux terroristes dans le cercle de Youwarou. Aussi, 32 têtes de moutons ont été récupérées aux terroristes dans le cercle de Macina remises à leurs propriétaires.



Par ailleurs, l’état-major général des armées dénonce des répressions et abus sur les populations civiles par les terroristes et leurs alliés, et des tentatives de manipulations sur les réseaux sociaux visant à attribuer des exactions aux FAMa. Et l’état-major d’en appeler à la vigilance des populations, tout en rappelant que le respect des Droits de l'Homme (DH) de même que le Droit International Humanitaire (DIH) reste une priorité dans la conduite des opérations des Forces armées maliennes.