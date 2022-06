Arène politique Tiébilé Dramé, président du PARENA « Les réalités politiques sont beaucoup plus complexes, que ce que nous croyons. » - abamako.com

News Politique Article Politique Arène politique Tiébilé Dramé, président du PARENA « Les réalités politiques sont beaucoup plus complexes, que ce que nous croyons. » Publié le dimanche 12 juin 2022 | Le Phénix

Le président Tiébilé Dramé leader du parti pour la renaissance nationale( PARENA) est une personnalité politique de premier plan de notre pays. Considéré comme l’opposant le plus farouche et incisif contre le régime d’IBK, il abandonna pourtant son « ego personnel » par amour patriotique pour son pays, avant de rejoindre ensuite le pouvoir de celui-là même qui avait fait de mirifiques promesses de sortir notre pays du chaos ambiant dans lequel il est plongé depuis plusieurs années. L’humilité du président IBK aura vite fait de précipiter ses pas pour aller sauver la maison qui brule. « Le président IBK qui n’a jamais répondu à un écrit de l’opposition laisse l’intérêt du pays prendre le dessus sur ses propres ressentiments et tend la main à l’opposition pour sauver le pays. L’opposition pose des conditions que le président de la République accepte, notamment un Accord politique préalable (dont le 1er acte politique attendu est l’organisation, dans les meilleurs délais du Dialogue National Inclusif) assorti d’une feuille de route. Le Parena n’ayant jamais posé un acte contre le Mali accepte la main tendue, entre dans les rangs de l’opposition en négociation avec le pouvoir pour peaufiner et adopter l’Accord politique. ».Un accord signé par le « camarade » l’inoxydable PPR compagnon loyal, fidèle et infatigable de lutte de Tiébilé Dramé. Dans son analyse pointue et sans concession sur la faiblesse de nos partis politiques, Tiébilé Dramé pointe un doigt accusateur sur le modèle de scrutin majoritaire à deux tours qui ne permet pas, selon lui d’avoir une cartographie juste de l’état des forces sur le terrain, ce qui oblige donc la plupart des partis à contracter des alliances contre-nature et à procéder à des « portages » pourvu qu’ils aient des élus à la fin du processus législatif ces anomalies dont souffre potentiellement notre démocratie étaient corrigées, le PARENA qui a à son actif plusieurs conseillers communaux , des maires, et des députés, fait désormais parti des « partis moyens ». Que l’on aime ou pas, ce parti compte aussi dans ses rangs d’illustres pionniers du mouvement démocratique de Mars91, faisant forcement de lui, le meilleur parti politique malien, en terme de production d’idées progressistes et généreuses, de réflexions fécondes et attractives sur la vie de la nation malienne.



La question qui taraude certains esprits et que l’on entend souvent au cours des conversations de rue est bien de savoir si Tiébilé Dramé sera candidat aux prochaines élections présidentielles. Quant on sait qu’une candidature à la magistrature suprême ne se résume pas à une simple profession de foi, il nous faut donc laisser le temps au temps, avant de se lancer dans des élucubrations stériles et improductives. Tout le monde sait aussi qu’une élection présidentielle est une affaire de gros sous. :



B.CAMARA/Le Phénix