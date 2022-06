L’ADEMA et le foncier: un ancien propriétaire de 52 parcelles à l’ACI, un autre possède 48 maisons à Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’ADEMA et le foncier: un ancien propriétaire de 52 parcelles à l’ACI, un autre possède 48 maisons à Bamako Publié le lundi 13 juin 2022 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par AS

6è Congrès ordinaire de l`ADEMA PASJ: Marimatia Diarra élu président

Bamako, le 18 octobre 2021. Le 6è Congrès ordinaire du parti ADEMA-PASJ a été élu M. Marimatia Diarra comme président du parti au CICB. Tweet



Le pouvoir ADEMA s’est construit un patrimoine immobilier sans partage. À commencer par la création de l’ACI 2000 (1994) et finit avec l’élection de maires ADEMA dans plusieurs communes et localités du pays. Ainsi, on retient qu’un baron de l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africaine pour la justice et la solidarité (ADEMA-PASJ) fut propriétaire de cinquante-deux (52) parcelles à l’ACI. Un ancien président de l’ADEMA a acheté l’ex-cinéma El Hilal (Bagadadji) et céder à des inconnus des domaines de l’État. Un autre possède plus de quatre-vingt (80) villas à Bamako. Un autre est propriétaire d’un hectare de parcelle avec dix (10) logements à Kalaban-Coro. La quasi-totalité des immeubles ou résidences huppées du quartier ACI 2000 sont les propriétés de certains barons de la ruche. Trente ans d’existence émaillée de gabegie.



L inter de Bamako