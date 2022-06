ADEMA:10 ans de gestion, 35 entreprises liquidées: Comment certains barons de l’Adema se sont enrichis ? - abamako.com

S’il y eut plus de bourgeois parasitaires sous Konaré par rapport à Moussa Traoré, l’explication se trouve dans l’évolution du régime économique du pays. Le président Konaré a bénéficié de subventions et d’aides plus importants que son prédécesseur Moussa Traoré. Non pas qu’il est plus intelligent que Moussa, mais parce que les bases politico- juridiques de toutes les privatisations ont été posées.

À titre de rappel, la privatisation a commencé au Mali avec la mise en œuvre du Programme de réforme des entreprises publiques (PASEP). Ce programme qui a ouvert trente-cinq (35) Entreprises est arrivé à terme, en 1992. La Loi no 41 du 22 février 1994 fixant les principes fondamentaux de la privatisation des entreprises du secteur public a été votée. Puis l’Ordonnance N°00-67 du 29 février 2000 créé la Direction générale de l’administration, des Biens de l’État (DGAB). En 2001, le décret N°026 du 02 janvier fut pris et fixe les modalités de liquidation des EPIC et sociétés d’État.



Inter de Bamako