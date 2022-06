Et 16 milliardaires fonctionnaires tous de l’ADEMA: Comment ? - abamako.com

Et 16 milliardaires fonctionnaires tous de l'ADEMA: Comment ?
Publié le lundi 13 juin 2022 | L'Inter de Bamako

L’ADEMA-PASJ qui a remporté les premières élections générales de 1992 sans difficulté n’avait nullement pas besoin de gouverner avec Samba ou Demba. Cependant si Konaré a gouverné avec les autres, c’est parce qu’il savait que ces élections n’étaient pas fiables et pour ne pas être renversé, en 1993 tout comme en 1997, il s’ouvrit et les intellectuels affairistes de son pouvoir l’ont vaincu.



En vérité, c’est l’adoption de ces textes qui ont permis d’attirer les capitaux étrangers et sont les bases sur lesquelles la moyenne bourgeoisie intellectuelle sous Konaré a bâti sa fortune pour passer dans la classe de bourgeois parasitaires. Si on prend la Loi N°41 du 22 février 1994, outre qu’elle ne s’applique pas à la délégation globale de gestion (la technique de la concession et de l’affermage que l’ADEMA a inventée sans texte), mais pire les offres et leurs conditions étaient faites n’importe comment !

Pire encore, la possibilité est donnée à une autorité d’attribuer un marché sur la base de gré à gré alors même que cette autorité n’est pas précisée ! Mais il y a plus grave le compte «ad hoc» que cette loi impose comme préalable aux privatisations n’a jamais existé. Pourquoi ? Et pour quelle raison ? Plus grave encore, le décret d’application de la même loi n’a jamais vu le jour. Pourquoi ? Et pour quelle raison ? Concrètement, c’est une partie de ces hommes politiques bougrement riche qui constitue une menace sur la démocratie.

