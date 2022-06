Environnement: le fleuve Djoliba à Bamako, plein d’ordures - abamako.com

Environnement: le fleuve Djoliba à Bamako, plein d'ordures Publié le lundi 13 juin 2022 | L'Inter de Bamako

Les pêcheurs bozo ont d’énormes problèmes pour pêcher des poissons entre les trois (03) ponts de la ville de la ville de Bamako. Il n’y a pas assez d’eau dans le fleuve, mais là n’est pas le problème. La complication, ce sont les ordures dans le fleuve qui remplissent les filets des pêcheurs. Tirés des eaux, les filets sont bourrés de sachets d’emballages. À ce niveau, si rien n’est fait, il n’y aura plus de poisson dans le fleuve Djoliba et ses environs. Les ordures risqueront de remplacer les eaux et les poissons.