Après la mort en détention de Soumeylou Boubeye Maiga: Qu’adviendra-t-il de Mme Bouare Fly Sissoko? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Après la mort en détention de Soumeylou Boubeye Maiga: Qu’adviendra-t-il de Mme Bouare Fly Sissoko? Publié le lundi 13 juin 2022 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par mouhamar

Mme BOUARÉ Fily SISSOKO, l` ex ministe de l` economie et des finances-Mali

Tweet

Placée sous mandat de dépôt le 26 Aout 2021 dans le cadre de l’affaire dite achat de l’avion Présidentiel et des Equipements militaires, Mme Bouaré Fily Sissoko ancienne ministre de l’économie et des finances de 2013 à 2015 est incarcérée depuis bientôt Dix mois au centre pénitentiaire pour femmes de Bollé. Apres de multiples interrogatoires sur le fond, Mme Bouaré est aujourd’hui en attente de l’acceptation d’une seconde demande de mise en liberté.







Cela fait bientôt dix longs mois que l’ancienne ministre de l’économie et des finances sous le régime IBK est privée de sa liberté. Cette affaire dite de l’achat de l’avion Présidentiel et des Equipements militaires qui avait été classée « sans suite » en 2019 par le procureur chargé du pôle économique et financier, a été réouverte par la justice. Depuis lors, des personnes ont été interpellées et incarcérées dont l’ancien premier Ministre Soumeylou Boubeye Maïga, mort en détention le 21 Mars 2022 alors qu’il attendait son (…)



AWA CHOUAIDOU TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON